مقتل 15 شخصا جراء أعمال عنف في بوركينا فاسو

02 أبريل 2019 - 10:00 م

قتل 15 شخصا، الثلاثاء، جراء أعمال عنف، وقعت بين قبائل، شمالي وجنوبي بوركينا فاسو.



وبحسب أخبار محلية، فقد قتل 7 أشخاص، بعد اندلاع اشتباكات مسلحة، بين أفراد قبائل، في مدينة "حمكاني"، على الحدود مع مالي (شمال).



من جهة أخرى، قتل 8 أشخاص، وأصيب 4 آخرون بجروح، إثر هجوم مسلح استهدف زعيم قبيلة "زوأغا"، في مدينة "بولغو"، على الحدود مع غانا (جنوب).



وتشهد بلدة زوأغا جنوبي البلاد، اشتباكات مسلحة وأعمال عنف على الزعامة منذ 2013.

