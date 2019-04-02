  • الأربعاء 03 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر12:54 ص
بحث متقدم
مبروك عطية

تعليق ناري لـ مبروك عطية على إجازة فترة الحيض

الزمالك والاهلى

رئيس "الأرصاد" يفجر مفاجأة كبرى بشأن قمة "الوحل"

السيارات

"حماية المستهلك" تزف بشرى سارة بشأن أسعار السيارات

فواتير الكهرباء

متحدث الكهرباء يكشف عن موعد زيادة أسعار الكهرباء

كشف المخدرات

التضامن تفجر مفاجأة عن الموظفين والعلاج من المخدرات

أرشيفية

عزيزى إمام المسجد.. احترس أنت تراقب من زملائك

أرشيفية

«يوم اليتيم».. احتفال جارح لمشاعر الأيتام

علم السعودية

السعودية تكشف سرًا أخفته لسنوات

محمد رمضان

«المهن الموسيقية»عن حفل«رمضان»:«مش هنعمل كده تاني»

أرشيفية

مبادرة لـ«إخوان» و«سلفيين» داخل السجون.. (التفاصيل الكاملة)

مقتل 15 شخصا جراء أعمال عنف في بوركينا فاسو

عرب وعالم

بوركينا فاسو
بوركينا فاسو

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

ارتفاع وفيات إنفلونزا الخنازير في الهند إلى 332 شخصا

#

10 قتلى في هجوم مسلح على قرية شمالي بوركينا فاسو

#

15 قتيلاً فى هجوم على مجمع فندقي بكينيا

#

بوركينا فاسو: مقتل عشرة من الشرطة في كمين لمسلحين

قتل 15 شخصا، الثلاثاء، جراء أعمال عنف، وقعت بين قبائل، شمالي وجنوبي بوركينا فاسو.
وبحسب أخبار محلية، فقد قتل 7 أشخاص، بعد اندلاع اشتباكات مسلحة، بين أفراد قبائل، في مدينة "حمكاني"، على الحدود مع مالي (شمال).
من جهة أخرى، قتل 8 أشخاص، وأصيب 4 آخرون بجروح، إثر هجوم مسلح استهدف زعيم قبيلة "زوأغا"، في مدينة "بولغو"، على الحدود مع غانا (جنوب).
وتشهد بلدة زوأغا جنوبي البلاد، اشتباكات مسلحة وأعمال عنف على الزعامة منذ 2013.
وخلال يناير/ كانون الثاني الماضي، قتل 4 أشخاص وأصيب آخرون في نفس البلدة. -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الخلافة.. والإفاقة من الغيبوبة!

محمود سلطان

الغرور الإسرائيلي

فراج إسماعيل

فوق خط الفقر

حسام فتحي

دلالات اعتراف ترامب بسيادة إسرائيلية على الجولان

د. عبد الآخر حماد

جاســـــــيندا

د. هشام الحمامي

صحيح البخاري والحضارة الإسلامية

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» هالة صدقي تكشف حقيقة الفيديو المثير المتداول لها
» "المالية": هذا هو الهدف من التحول الرقمي والشمول المالي
» بالفيديو: نصائح هامة للمقبلين على الزواج
» بوتفليقة: استقلت لتجنيب البلاد انزلاقات وخيمة
» القسام" تنشر فيديو يتعلق بالجنود الإسرائيليين المأسورين لديها
» رسالة استقالة بوتفليقة الوداعية.. هذا ما قال فيها
» بلاغ للنائب ضد هالة صدقي بسبب فيديو+18
» قطر: هذا هو الطريق الوحيد لحل الأزمة الخليجية
» المغرب.. وقفة احتجاجية ضد اعتماد الفرنسية في التدريس
» ميلان يتعادل إيجابيا مع أودينيزي
» الأهلي يتخطى الاتحاد بثنائية ويتصدر الدوري

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • فجر

    04:22 ص

  • فجر

    04:22

  • شروق

    05:47

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:20

  • عشاء

    19:50

من الى
تعبيرية
أرشيفية - تسول
صورة أرشيفية للمزارعين
تعدد الزوجات
شعار جماعة الإخوان