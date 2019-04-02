  • الثلاثاء 02 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر09:34 م
بحث متقدم
الاتحاد السكندرى والاهلى

بث مباشر.. مباراة الأهلي و الاتحاد السكندرى

بوتفليقة

رسميًا.. تنحي بوتفليقة

أرشيفية

«يوم اليتيم».. احتفال جارح لمشاعر الأيتام

علم السعودية

السعودية تكشف سرًا أخفته لسنوات

محمد رمضان

«المهن الموسيقية»عن حفل«رمضان»:«مش هنعمل كده تاني»

أرشيفية

مبادرة لـ«إخوان» و«سلفيين» داخل السجون.. (التفاصيل الكاملة)

هالة صدقي

بلاغ للنائب ضد هالة صدقي بسبب فيديو+18

قمع المشاركين في مسيرات العودة على حدود قطاع غزة

استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته على حدود غزة

صدام حسين

وثائق مُسربة تكشف صرف الحكومة العراقية الملايين لرجال صدام

رئيس الأركان الجزائري قايد صالح

الجيش الجزائري لـ«بوتفليقة»: انتهى الوقت

حبس المتهمين بخطف طفل وطلب فدية

قضايا وحوادث

حبس عمال
حبس عمال

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

سقوط عصابة خطف الأطفال في الشرقية

#

ضبط المتهمين بخطف طفلة بسوهاج للحصول على فدية

#

حبس سيدة تهرب مخدرات داخل الطعام لسجين بحلوان

الشرقية

متهمين

طلب فدية

خطف طفل

حوادث اليوم

قررت نيابة ههيا بالشرقية اليوم، حبس 3 أشخاص قاموا بخطف طفل من أمام منزله مقابل فدية مالية من أسرته أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء جرير مصطفى مدير أمن الشرقية إخطارا من اللواء محمد والى مدير المباحث الجنائية باختفاء الطفل "أحمد محمد عبد الله"، 5 سنوات، من أمام منزله بقرية المحمودية مركز ههيا.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث، وبتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بالشوارع المحيطة بمنزل الطفل تبين أن سيارة بيضاء قام مجهولون بالنزول منها واصطحاب الطفل ومغادرة المكان، وتم تتبع خط سير السيارة والتي تحمل لوحات معدنية 7516 ر و ط، وتحديد المكان المحتجز به الطفل، وتم تحرير الطفل وضبط 3 متهمين كونوا تشكيلا عصابيًا وقاموا بخطف الطفل؛ وتم تسليم الطفل لأسرته.

والجدير بالذكر أن أهالى المنطقة محل إقامة الطفل قاموا بتنظيم إحتفالية أمام دائرة قسم ههيا، لتوجيه الشكر لرجال الشرطة لإعادة ابنهم إلى أحضانهم مرة أخرى.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الخلافة.. والإفاقة من الغيبوبة!

محمود سلطان

الغرور الإسرائيلي

فراج إسماعيل

فوق خط الفقر

حسام فتحي

دلالات اعتراف ترامب بسيادة إسرائيلية على الجولان

د. عبد الآخر حماد

جاســـــــيندا

د. هشام الحمامي

صحيح البخاري والحضارة الإسلامية

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» بث مباشر.. مباراة برشلونة وفياربال
» «يوم اليتيم».. احتفال جارح لمشاعر الأيتام
» بالفيديو.. الأهالي يحتفلون أمام قسم شرطة لهذا السبب
» ماذا قال أسطورة ليفربول عن صلاح بعد الهدف القاتل؟
» بمشاركة «عواد».. الوحدة يودع كأس خادم الحرمين
» الشوط الأول.. تعادل سلبي بين الأهلي والاتحاد السكندري
» السعودية تسرح مليون عامل أجنبي
» مصرع وإصابة 6 في انقلاب سيارة ترحيلات
» إنبي يهزم الإنتاج الحربي بهدف «شكري»
» 8 قرارات لمجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان
» «بامبو» و«دونجا» يقودان الإسماعيلي للفوز على المقاولون

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • فجر

    04:22 ص

  • فجر

    04:23

  • شروق

    05:48

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:19

  • عشاء

    19:49

من الى
تعبيرية
أرشيفية - تسول
صورة أرشيفية للمزارعين
تعدد الزوجات
شعار جماعة الإخوان