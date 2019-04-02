  • الثلاثاء 02 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر09:00 م
بحث متقدم
الاتحاد السكندرى والاهلى

بث مباشر.. مباراة الأهلي و الاتحاد السكندرى

علم السعودية

السعودية تكشف سرًا أخفته لسنوات

رئيس الأركان الجزائري قايد صالح

الجيش الجزائري لـ«بوتفليقة»: انتهى الوقت

إحياء ذكرى اتفاقية السلام

هكذا أحيت إسرائيل ذكرى السلام مع مصر بشرم الشيخ

محمد رمضان

«المهن الموسيقية»عن حفل«رمضان»:«مش هنعمل كده تاني»

أرشيفية

مبادرة لـ«إخوان» و«سلفيين» داخل السجون.. (التفاصيل الكاملة)

هالة صدقي

بلاغ للنائب ضد هالة صدقي بسبب فيديو+18

قمع المشاركين في مسيرات العودة على حدود قطاع غزة

استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته على حدود غزة

صدام حسين

وثائق مُسربة تكشف صرف الحكومة العراقية الملايين لرجال صدام

الملك سلمان

8 قرارات لمجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان

على ماهر يُعدد مكاسب فوز إنبي على الإنتاج

الرياضة

على ماهر
على ماهر

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

لاسارتي يفاجيء جماهير الأهلي: سأتخذ قرارات مهمة خلال أيام

#

"ميدو" يقترب من تدريب إنبي

#

علي ماهر يعلن تشكيل إنبي أمام الأهلي

#

الزمالك يستأنف تدريباته بقياس وزن للاعبين

المصريون

انبى

الانتاج

أبدى علي ماهر المدير الفني لفريق إنبي سعادته بفوز فريقه على الإنتاج الحربي، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الدوري العام.

وأشار ماهر إلى أن الفريق تجمع في معسكر مغلق لمدة أسبوع قبل لقاء الإنتاج، الأمر الذي انعكس بالإيجاب على تركيز اللاعبين داخل الملعب.

وشدد مدرب الفريق البترولي أن فريقه مازال يملك فرصة احتلال مركز متقدم بالدوري، خاصة وأن الفريق تقدم 4 مراكز بعد فوزه اليوم.

وأوضح علي ماهر أن الأوقات الصعبة تساهم في صناعة مدربين جيدين ولاعبين جيدين، مؤكدًا أن فريقه خرج من منطقة اللا فوز.

واختتم مدرب إنبي حديثه بأنه نجح في قراءة فكر مختار مختار مدرب الإنتاج الحربي، حيث أشرك الأخير لاعبين في خط الهجوم قبل يقوم بتضيق المساحات بغلق منتصف الملعب.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الخلافة.. والإفاقة من الغيبوبة!

محمود سلطان

اصطياد شيرين

فراج إسماعيل

شكراً.. ولكن

حسام فتحي

دلالات اعتراف ترامب بسيادة إسرائيلية على الجولان

د. عبد الآخر حماد

جاســـــــيندا

د. هشام الحمامي

صحيح البخاري والحضارة الإسلامية

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» بالفيديو.. الأهالي يحتفلون أمام قسم شرطة لهذا السبب
» ماذا قال أسطورة ليفربول عن صلاح بعد الهدف القاتل؟
» بمشاركة «عواد».. الوحدة يودع كأس خادم الحرمين
» الشوط الأول.. تعادل سلبي بين الأهلي والاتحاد السكندري
» السعودية تسرح مليون عامل أجنبي
» مصرع وإصابة 6 في انقلاب سيارة ترحيلات
» إنبي يهزم الإنتاج الحربي بهدف «شكري»
» 8 قرارات لمجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان
» «بامبو» و«دونجا» يقودان الإسماعيلي للفوز على المقاولون
» أمين عام الأمم المتحدة: الإسلام يتعرض لهجمة شرسة
» إخلاء 700 معتمر في حريق بمكة

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • فجر

    04:22 ص

  • فجر

    04:23

  • شروق

    05:48

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:19

  • عشاء

    19:49

من الى
تعبيرية
أرشيفية - تسول
صورة أرشيفية للمزارعين
تعدد الزوجات
شعار جماعة الإخوان