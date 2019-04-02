بالفيديو.. ضبط عصابة بحوزتهم فيزا وعملات مختلفة

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المتهمون والمضبوطات
المتهمون والمضبوطات

أحمد سالم

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الدولة العربية

فيزا كارت

عملات مختلفة

«150 ألف عملة مختلفة و87 فيزا كارت بأسماء أشخاص مختلفين يحملون جنسية الدولة وماكينتا صراف آلى لأحد البنوك»، حصيلة مضبوطات مع تشكيل عصابى للاتجار غير المشروع في النقد الأجنبى.

واعترف المتهمون الذين يحملون جنسية الدولة العربية بإرتكاب الواقعة وقرروا بأنهم سماسرة في مجال تجميع بطاقات الفيزا كارت من رعايا دولتهم وتسليمها لـ"صاحب شركة الإستيراد والتصدير" لإجراء عمليات شراء وهمية وسحب قيمتها من الفيزا كارت وإستبدالها للعملة الأجنبية "الدولار الأمريكى" وإرسالها لهم مقابل عمولة مناصفة معه، وبمواجهة صاحب الشركة أقر بما جاء بأقوالهم وأضاف أنه يقوم بإستبدال تلك المبالغ لعملة الدولار الأمريكى بأسعار أزيد من السعر الرسمى عقب تجميعها من السوق السوداء مُستفيدًا من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية تم ضبط المتهمين الثمانية الذين يحملون جنسية الدولة العربية، حال تعاملهم مع صاحب الشركة.

شاهد الفيديو..


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