» بمشاركة «عواد».. الوحدة يودع كأس خادم الحرمين

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المصريون

الوحدة

عواد

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ودع فريق الوحدة السعودي المحترف ضمن صفوفه الحارس المصرى محمد عواد بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد الخسارة أمام التعاون، بثلاثة أهداف دون مقابل، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم الثلاثاء، على ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية.

 سجل ثلاثية التعاون كلاً من: ليندر تاوامبا، ساندرو مانويل، وعبد الفتاح آدم فى الدقائق "58، 60، و65" من زمن المباراة على الترتيب.

بهذه النتيجة، يلتقى التعاون مع الهلال فى الدور نصف النهائى لكأس خادم الحرمين الشريفين، فيما يواجه الاتحاد ضيفه النصر فى المواجهة الأخرى.


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