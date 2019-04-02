» ماذا قال أسطورة ليفربول عن صلاح بعد الهدف القاتل؟

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كاراجر

أشاد الأسطورة الإنجليزي جيمي كاراجار، لاعب ليفربول الأسبق، بالدور المميز الذي قدمه محمد صلاح جناح الريدز والمنتخب الوطني، في فوز فريقه على توتنهام  2 – 1، بالمباراة التي جمعتهما أمس الأول الأحد في الجولة الـ32 بالبريميرليج.

وتحدث كاراجار في تصريحاته لشبكة "سكاي سبورتس" عن هدف ليفربول الثاني في مرمى توتنهام، الذي سجله توبي ألديرفيرليد لاعب توتنهام بالخطأ في مرماه، بعد رأسية صلاح نحو المرمى في الدقيقة 90.

وقال كاراجار: "عندما أرسل ألكسندر أرنولد الكرة العرضية داخل منطقة جزاء توتنهام، بعض اللاعبين مثل أوريجي وفيرجيل فان ديك وماني عادوا للوراء بعد تشتيت الكرة".

وأضاف: "لم أقول انهم استسلموا، لكن بعض اللاعبين من توتنهام بدأوا يتحركون للأمام، كان هناك 6 لاعبين فقط داخل منطقة الجزاء".

وأكمل: " صلاح كان مستعدًا لاستقبال الكرة، وتعامل معها بشكل جيد، هو مستعد دائمًا للكرة عندما تأتي إليه".

وتابع: " يمكنك ملاحظة حركة ساق صلاح، فهو ابتعد عن الوقوع في التسلل، بينما كان سيقع الثلاثة لاعبين الآخرين في مصيدة التسلل حال استقبالهم للكرة".

واستعاد ليفربول صدارة جدول ترتيب البريميرليج برصيد 79 نقطة، بعد فوزه على توتنهام صاحب المركز الثالث برصيد61 نقطة، متفوقًا بفارق نقطتين على منافسه مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني برصيد 77 نقطة.

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