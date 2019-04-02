السعودية تكشف سرًا أخفته لسنوات

02 أبريل 2019 - 08:30 م

أظهرت أرقام من "أرامكو" السعودية المملوكة للدولة، أمس الإثنين، أن أكبر شركة منتجة للنفط في العالم حققت أرباحا أساسية بلغت 224 مليار دولار العام الماضي، وذلك قبل أول إصدار سندات دولية لها.

وكانت أرامكو في السابق تمانع الكشف عن أوضاعها المالية، لكن بات لزاما عليها الإفصاح عنها للحصول على تصنيف ائتماني عام والبدء في إصدار سندات دولية.

القسم الاقتصادي في وكالة "بلومبرغ" أعد تقريراً عن إنتاج النفط في المملكة العربية السعودية، ووصفه بأنه "سر الدولة ومصدر ثروات المملكة"، وأشار إلى "مناقشة المخططين العسكريين الأمريكيين ذات مرة كيفية الاستيلاء عليه بالقوة"، كما قال التقرير إنه "بالنسبة لتجار النفط، كان البترول السعودي مصدر تكهنات لا نهاية لها".

ويقول تقرير الوكالة "الآن أصبح السوق يعرف أخيرًا أنه يمكن لحقل الغوار في المملكة العربية السعودية (أكبر حقول النفط التقليدية في العالم) أن ينتج أقل بكثير مما يعتقده أي شخص".

وتشير "بلومبرغ" في تقريرها إلى أنه "عندما نشرت أرامكو السعودية أمس الإثنين أول أرقام أرباح على الإطلاق منذ تأميمها منذ ما يقرب من 40 عامًا، فقد رفعت أيضًا حجاب السرية حول حقولها النفطية الضخمة. وكشفت نشرة سندات الشركة أن الغوار قادر على ضخ 3.8 مليون برميل كحد أقصى في اليوم — أقل بكثير من الـ5 ملايين التي كانت تضخها في السوق".

وبحسب "بلومبرغ" قالت فيريندرا تشوهان، رئيسة قسم الاستشارات في شركة "إنرجي أسبكتس ليمتد" في سنغافورة: "كأكبر حقل في المملكة العربية السعودية، فإن الرقم المنخفض بشكل مفاجئ لسعة الإنتاج من حقل غوار هو أبرز ما في التقرير".