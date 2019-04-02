  • الثلاثاء 02 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر09:01 م
بحث متقدم
بوتفليقة

رسميًا.. تنحى بوتفليفة

الاتحاد السكندرى والاهلى

بث مباشر.. مباراة الأهلي و الاتحاد السكندرى

علم السعودية

السعودية تكشف سرًا أخفته لسنوات

رئيس الأركان الجزائري قايد صالح

الجيش الجزائري لـ«بوتفليقة»: انتهى الوقت

إحياء ذكرى اتفاقية السلام

هكذا أحيت إسرائيل ذكرى السلام مع مصر بشرم الشيخ

محمد رمضان

«المهن الموسيقية»عن حفل«رمضان»:«مش هنعمل كده تاني»

أرشيفية

مبادرة لـ«إخوان» و«سلفيين» داخل السجون.. (التفاصيل الكاملة)

هالة صدقي

بلاغ للنائب ضد هالة صدقي بسبب فيديو+18

قمع المشاركين في مسيرات العودة على حدود قطاع غزة

استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته على حدود غزة

صدام حسين

وثائق مُسربة تكشف صرف الحكومة العراقية الملايين لرجال صدام

السعودية تكشف سرًا أخفته لسنوات

عرب وعالم

علم السعودية
علم السعودية

وكالات

أخبار متعلقة
#

«أرامكو» تستحوذ على 70 بالمائة من «سابك»

#

بشرى سارة للمصريين العاملين في السعودية وأسرهم

#

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا جديدًا

#

"السعودية": استثماراتنا فى مصر الأعلى عربيًا

أظهرت أرقام من "أرامكو" السعودية المملوكة للدولة، أمس الإثنين، أن أكبر شركة منتجة للنفط في العالم حققت أرباحا أساسية بلغت 224 مليار دولار العام الماضي، وذلك قبل أول إصدار سندات دولية لها.

وكانت أرامكو في السابق تمانع الكشف عن أوضاعها المالية، لكن بات لزاما عليها الإفصاح عنها للحصول على تصنيف ائتماني عام والبدء في إصدار سندات دولية.

القسم الاقتصادي في وكالة "بلومبرغ" أعد تقريراً عن إنتاج النفط في المملكة العربية السعودية، ووصفه بأنه "سر الدولة ومصدر ثروات المملكة"، وأشار إلى "مناقشة المخططين العسكريين الأمريكيين ذات مرة كيفية الاستيلاء عليه بالقوة"، كما قال التقرير إنه "بالنسبة لتجار النفط، كان البترول السعودي مصدر تكهنات لا نهاية لها".

ويقول تقرير الوكالة "الآن أصبح السوق يعرف أخيرًا أنه يمكن لحقل الغوار في المملكة العربية السعودية (أكبر حقول النفط التقليدية في العالم) أن ينتج أقل بكثير مما يعتقده أي شخص".

وتشير "بلومبرغ" في تقريرها إلى أنه "عندما نشرت أرامكو السعودية أمس الإثنين أول أرقام أرباح على الإطلاق منذ تأميمها منذ ما يقرب من 40 عامًا، فقد رفعت أيضًا حجاب السرية حول حقولها النفطية الضخمة. وكشفت نشرة سندات الشركة أن الغوار قادر على ضخ 3.8 مليون برميل كحد أقصى في اليوم — أقل بكثير من الـ5 ملايين التي كانت تضخها في السوق".

وبحسب "بلومبرغ" قالت فيريندرا تشوهان، رئيسة قسم الاستشارات في شركة "إنرجي أسبكتس ليمتد" في سنغافورة: "كأكبر حقل في المملكة العربية السعودية، فإن الرقم المنخفض بشكل مفاجئ لسعة الإنتاج من حقل غوار هو أبرز ما في التقرير".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الخلافة.. والإفاقة من الغيبوبة!

محمود سلطان

اصطياد شيرين

فراج إسماعيل

شكراً.. ولكن

حسام فتحي

دلالات اعتراف ترامب بسيادة إسرائيلية على الجولان

د. عبد الآخر حماد

جاســـــــيندا

د. هشام الحمامي

صحيح البخاري والحضارة الإسلامية

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» بالفيديو.. الأهالي يحتفلون أمام قسم شرطة لهذا السبب
» ماذا قال أسطورة ليفربول عن صلاح بعد الهدف القاتل؟
» بمشاركة «عواد».. الوحدة يودع كأس خادم الحرمين
» الشوط الأول.. تعادل سلبي بين الأهلي والاتحاد السكندري
» السعودية تسرح مليون عامل أجنبي
» مصرع وإصابة 6 في انقلاب سيارة ترحيلات
» إنبي يهزم الإنتاج الحربي بهدف «شكري»
» 8 قرارات لمجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان
» «بامبو» و«دونجا» يقودان الإسماعيلي للفوز على المقاولون
» أمين عام الأمم المتحدة: الإسلام يتعرض لهجمة شرسة
» إخلاء 700 معتمر في حريق بمكة

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • فجر

    04:22 ص

  • فجر

    04:23

  • شروق

    05:48

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:19

  • عشاء

    19:49

من الى
تعبيرية
أرشيفية - تسول
صورة أرشيفية للمزارعين
تعدد الزوجات
شعار جماعة الإخوان