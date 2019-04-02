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نزوح 60 عائلة في كركوك جراء السيول

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سيول
سيول

خالد الشرقاوى ـ متابعات

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أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، الثلاثاء، نزوح 60 عائلة في محافظة كركوك، شمالي البلاد، جراء مداهمة سيول أحيائهم.

وقال مدير عام دائرة شؤون الفروع في الوزارة، ستار نوروز، في بيان، إن 60 عائلة خرجت من منازلها في ناحية "ألتون كوبري"، شمال غربي كركوك، وسط استمرار هطول الأمطار منذ أيام.

وأضاف أن الأسر النازحة تم إيواؤها في أحد المباني بالناحية، وتسليمها مساعدات إغاثية.

والإثنين، أعلنت وزارة الداخلية حالة الطوارئ في 5 محافظات مهددة بالسيول، هي صلاح الدين وكركوك (شمال)، وديالى (وسط)، وواسط وميسان (جنوب).

وأخلت السلطات العديد من القرى الواقعة على جانبي نهر دجلة في محافظة صلاح الدين، تحسباً لغمرها جراء السيول وارتفاع منسوب مياه النهر.


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