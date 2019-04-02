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ضبط المتهمين بقتل مزارع وسرقة جراره

قضايا وحوادث

المتهمين
المتهمين

أحمد سالم

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الدقهلية

جريمة قتل

جرار زراعى

مزارع

شكل قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي في الدقهلية، فريقا لتحديد مرتكبي واقعة قتل مزارع (63 عاما) في قرية تمى الأمديد، إذ تم العثور عليه وهو موثوق الأيدي والأرجل، ويبدو عليه آثار كدمات في الوجه والرأس.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديريات أمن "الشرقية، الغربية، والسويس"، أمكن ضبط المتهمين في الواقعة وهم 4 أشخاص، أحدهم مسجل خطر وآخر سبق اتهامه في 11 قضية، إذ تنم ضبط المتهمين، وبحوزتهم "بندقية آلية وخزينتين بداخلهما 37 طلقة، بندقيتين خرطوش، و5 طلقات من ذات العيار".

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكابهم الواقعة بدافع السرقة، وقرروا بأنّهم شاهدوا الجرار الزراعي يستقله المجني عليه، فاقتادوه إلى داخل الأرض الزراعية "مكان العثور" على الجثة، واعتدوا عليه بالضرب بمقابض الأسلحة النارية وأودوا بحياته، واستولوا على الجرار وهربوا.

وأضاف المتهمون، أنّهم باعوا الجرار لتاجر معدات في قرية منشأة الأمراء دائرة مركز المحلة بالغربية "سيئ النية"، مقابل 110 آلاف جنيه، وتحصلهم منه على 10 آلاف جنيه من إجمالي المبلغ، وتم ضبط التاجر، وبمواجهته اعترف وأرشد عن الجرار، كما أرشد المتهمون عن السيارة المستخدمة في الواقعة، وتبيّن أنّها مبلغ بسرقتها في مركز السنبلاوين، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.


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