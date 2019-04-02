» الشوط الأول.. تعادل سلبي بين الأهلي والاتحاد السكندري

02 أبريل 2019 - 08:22 م

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف بين الأهلي ونظيره الاتحاد السكندري، في المباراة المقامة بينهما حاليًا على ملعب برج العرب، ضمن منافسات الدوري العام.