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بالفيديو.. الأهالي يحتفلون أمام قسم شرطة لهذا السبب

قضايا وحوادث

الأهالي يحتفلون أمام مركز شرطة ههيا
الأهالي يحتفلون أمام مركز شرطة ههيا

أحمد سالم

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الشرطة

أطفال

اختطاف

ديوان القسم

نظم الأهالي بمركز ههيا، احتفالا أمام ديوان القسم، لإنقاذ الشرطة طفلا مختطفا، والذي تبين أن جار المجنى عليه اشترك مع اثنين آخرين في ارتكاب الواقعة.

من جانبه كشف الرائد أحمد شاهين رئيس المباحث مركز ههيا، المتهمين الثلاثة اعترفوا تفصيلًا باشتراكهم في إرتكاب الواقعة وخطف الطفل بقصد طلب مبلغ مالى من والده كفدية لإطلاق سراحه، وفى سبيل ذلك قاموا باستئجار السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة من معرض إيجار سيارات كائن بناحية بهنباى بدائرة مركز الزقازيق.

وأضاف رئيس المباحث بان المتهمين، قاموا بسرقة اللوحات المعدنية الخاصة بسيارة الصيدلى حال توقفها بدائرة قسم شرطة أول الزقازيق عقب ذلك توجه المتهمين الثلاثة للقرية مكان إرتكاب الواقعة وقاموا باختطاف الطفل واصطحابه إلى شقة ملك المتهم الأول كائنة بناحية بنايوس دائرة مركز شرطة الزقازيق.

تم بإرشاد المتهمين ضبط السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة وسيارة ملاكى أخرى المستخدمة في سرقة اللوحات المعدنية (ملك والد زوجة المتهم الأول) تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي مركز شرطة ههيا بلاغا من أهالي قرية المحمودية بقيام سيارة ملاكي بالتوقف أمام أحد منازل القرية وقيام مستقليها بخطف (طفل 6 سنوات) من أمام منزل جده لوالدته بالقرية وهروبهم.

تم تشكيل فريق بحث جنائي بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بالشرقية توصلت جهوده إلى أن اللوحات المعدنية المُثبتة على السيارة المستخدمة في إرتكاب الواقعة تخص سيارة ملك (صيدلي 40 سنة، مقيم بدائرة قسم شرطة أول الزقازيق "متواجد خارج البلاد") تم سرقتها.

وبسؤال والد الطفل المجني عليه مالك محل أدوات صحية بدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق قرر عدم وجود خلافات له مع آخرين وعدم اتهامه لأحد بارتكاب الواقعة.

وبتكثيف الجهود تم تحديد مرتكبى الحادث (ثلاثة أشخاص أحدهم مُقيم بذات القرية وآخران مقيمان بدائرة مركز شرطة الزقازيق)، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وتحرير الطفل المختطف.

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