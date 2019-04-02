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إصابة شابين في انقلاب دراجة نارية بالشرقية

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دراجة نارية تقتل عجوزًا بالمنوفية
دراجة نارية تقتل عجوزًا بالمنوفية

أحمد سالم

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دراجة نارية

الشرقية

انقلاب

أصيب شابان مساء اليوم الثلاثاء في حادث انقلاب دراجة نارية بأحد المصارف بمركز الزقازيق محافظة الشرقية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

تلقى اللواء جرير مصطفى مساعد الوزير مدير أمن الشرقية إخطارا من اللواء محمد والي مدير المباحث الجنائية بالمحافظة، بورود بلاغ من إدارة النجدة، بوصول شابين مصابين في حادث مروري لمستشفي الأحرار التعليمى.

تبين انقلاب دراجة نارية بمصرف طريق "الغار- العصلوجى" مركز الزقازيق، أسفر عن إصابة "أحمد.ع.ال" 25 عاما و"محمد.م.ال" 23 عاما مقيمين بدائرة المركز بدائرة بكسور وكدمات.

انتقلت الأجهزة الأمنية بقيادة معاون مباحث مركز الزقازيق والقوة المرافقة له وسيارة الإسعاف لموقع الحادث ونقلت المصابين لمستشفى الأحرار التعليمى بمدينة الزقازيق لتلقى العلاج اللازم بإشراف الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالمحافظة وتحرر محضر بالحادث وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه الواقعة وأخطرت النيابة العامة بإشراف المستشار محمد القاضى المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية للتحقيق.


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