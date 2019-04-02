بالفيديو.. سائق يصدم مواطنين على المقهى

فوجئ مواطنون بقرية دشطوط التابعة لمركز سمسطا، أثناء جلوسهم على المقهى، بانحراف سيارة مسرعة عن مسارها بشارع داير الناحية بالقرية، واصطدم بالمواطنين الذين يجلسون على المقهى وأسقطتهم أرضًا.

وأفاد شهود عيان، بأن السيارة تابعة للوحدة المحلية بقرية دشطوط، وأن قائد السيارة التي اصطدمت بهم يعمل سكرتير الوحدة المحلية لقرية دشطوط، وأنها كانت تسير في طريق داير الناحية التي يوجد بها مقهى، وفجأة انحرفت واصطدمت بالمواطنين، وأحدثت تلفيات عديدة بالمقهى.

ونجا من الحادث المواطنون المتواجدون على المقهى ولم تحدث خسائر في الأرواح.

وكانت صفحات التواصل الاجتماعي نشرت فيديو لواقعة تصادم سيارة الوحدة المحلية التابعة لقرية دشطوط بمركز سمسطا، ومكتوب على السيارة «محافظة بنى سويف».

وقال ناصر سيف، رئيس مركز ومدينة سمسطا، إن الواقعة كلها تمت إحالتها إلى الشؤون القانونية، عقب علمنا بالواقعة، وتمت إحالة سكرتير الوحدة المحلية إلى التحقيق، وتنبه على سكرتير الوحدة عدم قيادة السيارة مرة أخرى.

وقال رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمسطا، إن هناك عجزًا في السائقين، لأن أغلبهم يقومون بقيادة السيارات التابعة لمشروعات النظافة والوحدة المحلية وإننى أضطر إلى قيادة السيارة بنفسى في حال احتياج السائقين لقيادة سيارات الخاصة بالنظافة.

وأضاف أن الوحدة المحلية لقرية دشطوط قدمت اعتذارًا للمواطنين عن الواقعة.



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