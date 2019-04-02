الجيش الجزائري لـ«بوتفليقة»: انتهى الوقت

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قال الفريق قايد صالح، رئيس أركان الجيش الجزائري، اليوم الثلاثاء، إنه لا مجال للمزيد من تضييع الوقت يجب تطبيق الفوري للحل الدستوري، بحسب موقع "قناة النهار" الجزائرية.

وأكد رئيس الأركان الجزائري على رفضه أي قرارات غير دستورية وأتهم أطرافا وصفها بالمقربة بمحاولة تنفيذ مخططات دنيئة، وذلك ردًا على بيان الرئاسة بإعلان موعد استقالة الرئيس بوتفليقة في 28 من الشهر الجاري.

وقال قايد إن "بيان الرئاسة الصادر أمس صدر عن جهات غير دستورية"، مؤكدًا أن "الجيش يعمل على حماية الشعب من العصابة التي حاولت تهريب الأموال للخارج".   


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