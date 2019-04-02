بروسيا مونشنجلادباخ يعلن رحيل مدربه

02 أبريل 2019 - 07:57 م

أعلن نادي بروسيا مونشنجلادباخ الألماني لكرة القدم اليوم الثلاثاء إنه سينهي ارتباطه مع المدرب ديتر هيكينج بنهاية الموسم الجاري.

وذكر مونشنجلادباخ في بيان مقتضب على موقعه الرسمي على الإنترنت: "بوروسيا مونشنجلادباخ لن يواصل التعاون مع المدرب ديتر هيكينج بعد نهاية الموسم الجاري 2018 / 2019 وسيدخل الفريق موسم 2019 / 2020 مع مدرب جديد."

وتحدث ماكس إيبريل المدير الرياضي في وقت لاحق عن "قرار استراتيجي" في مؤتمر صحفي وذكر أنه أبلغ هيكينج في اليوم السابق بمنزل المدرب.

وقال: "اتخذت قرارا للمستقبل بالنيابة عن النادي. كان من القرارات الصعبة" ، مؤكدا ان هذا القرار ليس له علاقة بالكوارث الحالية في الملعب.

وحقق مونشنجلادباخ، صاحب المركز الخامس، فوزا واحدا في آخر سبع مباريات بالدوري وبات يواجه خطر الغياب عن دوري ابطال أوروبا الموسم المقبل.

وتولى هيكينج /54 عامًا/ تدريب الفريق في ديسمبر 2016 وقاد الفريق إلى المركز التاسع في الموسمين الماضيين في الدوري الألماني.

وسبق لهيكينج أن قضى ثلاث سنوات كمدرب لفولفسبورج، حيث فاز بكأس ألمانيا كما حقق المركز الثاني في موسم 2014 - 2015 ، كما قضى فترات كمدرب لهانوفر ونورنبرج.

وقال هيكينج :"لقد كانت خيبة أمل كبيرة بالنسبة لي أمس، ولا يزال الأمر كذلك".

وقال المدرب إنه فكر في الاستقالة على الفور لكنه تراجع لأنه لا يريد أن يتخلى عن هذا الفريق.

وأفادت تقارير بأن ماركو روز مدرب ريد بول سالزبورج النمساوي، وجيراردو سيوان مدرب يونج بويز بيرن السويسري ، من بين المرشحين لتولي المنصب في الصيف.