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مصرع وإصابة 6 في انقلاب سيارة ترحيلات

قضايا وحوادث

مصرع أميني شرطة داخل سيارة ترحيلات بالمطرية
مصرع أميني شرطة داخل سيارة ترحيلات بالمطرية

أحمد سالم

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مصرع

سيارة ترحيلات

لقي أمين شرطة مصرعه وأصيب 6 سجناء؛ إثر انقلاب سيارة ترحيلات بطريق المريوطية في محافظة الجيزة، اليوم الثلاثاء.

تلقى اللواء عماد حمدي مساعد مدير أمن الجيزة لقطاع الجنوب إخطارا من شرطة النجدة بانقلاب سيارة ترحيلات في نطاق دائرة قسم شرطة أبو النمرس.

انتقلت قوة بقيادة العميد عبد الرحمن أبو ضيف رئيس القطاع والعقيد أحمد مفتش الجنوب والمقدم حسام بكير وكيل الفرقة إلى محل البلاغ.

وكشفت معاينة الرائد هاني عماد رئيس مباحث أبو النمرس أن سيارة ترحيلات تقل 35 سجينا كانت في طريقها إلى محكمة الجيزة، لحضور المتهمين جلسة محاكمتهم، واختلت عجلة القيادة بيد السائق ما أسفر عن انقلابها.

حسب التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد الألفي نائب مدير مباحث الجيزة، أسفر الحادث عن مصرع أمين شرطة من قوة قسم شرطة أبو النمرس، وأصيب 6 سجناء نقلوا إلى مستشفى الهرم للعلاج.

مصدر طبي بمستشفى الهرم –طلب عدم نشر اسمه- أكد استقبال المستشفى لمصابي الحادث ظهر اليوم، لافتا إلى أن حالتهم مستقرة وتتراوح الإصابات بين كدمات وجروج بسيطة.

وبسؤال مصدر أمني مسؤول بمديرية أمن الجيزة، شدد على أن فريق بحث يفحص موقع الحادث للوقوف على ملابساته كاملة.

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