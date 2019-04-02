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سيول وواشنطن تدعمان الاتفاق العسكري بين الكوريتين

عرب وعالم

كيم جونج أون
كيم جونج أون

خالد الشرقاوى ـ متابعات

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أعلنت سيول وواشنطن، الثلاثاء، دعمهما الاتفاق العسكري بين الكوريتين المبرم العام الماضي، الذي يهدف إلى الحد من التوترات الحدودية بين الجارتين.

وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية، أن وزيري دفاع كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، جيونغ كيونغ دو، وباتريك شاناهان، على التوالي، التقيا في واشنطن يوم الاثنين.

وكان الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن، وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، وافقا على اتفاق عسكري شامل في قمتهما الثالثة، ووقع قادة دفاع الكوريتين الاتفاق في بيونغ يانغ سبتمبر الماضي.

وذكر بيان مشترك، صدر عن وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاغون"، ونظيرتها الكورية الجنوبية، أن وزيريهما "يعتقدان أن تنفيذ الاتفاق العسكري الشامل (CMA ) ساهم في تخفيف التوتر، وبناء الثقة في شبه الجزيرة الكورية" بحسب المصدر نفسه.

وتنص الاتفاقية على عدد من تدابير بناء الثقة، والحد من الأسلحة بموجب خطة أوسع، لوقف جميع الأعمال العدائية بين البلدين.

ونقل المصدر عن الوزيرين، رغبتهما في التعاون الوثيق للإسراع في الوفاء بالشروط اللازمة، لكي تنقل واشنطن إلى سيول "آلية التحكم العملياتية الخاصة بزمن الحرب (OPCON )".

وأضافت الوكالة: "أكد الجانبان من جديد التزامهما بالحفاظ على موقف ثابت، يتسم بالجهوزية والاستمرار في دعم الجهود الدبلوماسية المستمرة، لتحقيق نزع السلاح النووي الكامل، والسلام في شبه الجزيرة الكورية".

واستبدلت سيول وواشنطن، الشهر الماضي، مناورات عسكرية واسعة النطاق كان مخططا لها مسبقا تحت اسم "الثبات الأهم"، بمناورات أخرى ذات نطاق أضيق أطلقت عليها "الحلفاء".

واعتبر نقاد، أن المناورات العسكرية التي نفذت، كانت نسخة مختصرة من التدريبات التي كانت مقررة مسبقا، مثيرين مخاوف من أنها قد تقوض الموقف الدفاعي للحليفين.


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