هكذا أحيت إسرائيل ذكرى السلام مع مصر بشرم الشيخ

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إحياء ذكرى اتفاقية السلام
إحياء ذكرى اتفاقية السلام

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نشرت صفحة "إسرائيل فى مصر"، التابعة للسفارة الإسرائيلية، صورًا قالت إنها لمراسم إحياء ذكرى مرور أربعين عاماً على توقيع اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل الذي تم في 26 مارس 1979.

وقالت الصفحة أن الاجتماع تم في مدينة السلام – شرم الشيخ – بحضور وفد إسرائيلي رفيع المستوى برئاسة الجنرال/ أمير أشيل – الرئيس السابق للقوات الجوية الإسرائيلية. وبحضور الدكتور/ دافيد جوفرين – سفير دولة إسرائيل في مصر وسعادة السفير/ خالد عزمي – سفير مصر في إسرائيل، وكبار ممثلي وزارتي الخارجية الإسرائيلية والمصرية.

كما شارك ممثلين من القوات مُتعددة الجنسيات للدول الداعمة للسلام (أستراليا، كندا، كولومبيا، جمهورية التشيك، فيجي، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، اليابان، إيطاليا، هولندا، نيوزيلندا، النرويج، الجمهورية الكورية، السويد، سويسرا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة، أوروجواي)

كما أعرب الرئيس السابق للقوات مُتعددة الجنسيات ومُساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط دافيد ساترفيلد – أن هذا نموذج فريد لنجاح قوات حفظ السلام.

وخلال المراسم اشترك جميع الحاضرين في زراعة شجرة الزيتون – رمز السلام – تأكيداً على نمو السلام بين البلدين وتظليل أفرعة في جميع المجالات.


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