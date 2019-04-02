» إنبي يهزم الإنتاج الحربي بهدف «شكري»

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شكري

انبى

الإنتاج الحربى

فاز فريق إنبى بقيادة على نظيره الإنتاج الحربى، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، على ملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس، ضمن منافسات الجولة الـ27 لمسابقة الدورى العام.

جاء المباراة متوسطة المستوى، وتبادل الفريقان فيها السيطرة دون تشكيل خطورة من المهاجمين، باستثناء لقطة الهدف، التى نجح فيها أحمد رفعت فى تمرير كرة رائعة لأحمد شكرى المنطلق من خلف دفاعات الإنتاج الحربى والذى قام بمراوغة حارس الإنتاج الحربى أحمد يحيى وأسكن الكرة الشباك.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد انبى للنقطة 26 فى المركز الـ14، فيما توقف رصيد الإنتاج الحربى عند النقطة 32 محتلاً المركز الثامن.


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