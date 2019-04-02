«المهن الموسيقية»عن حفل«رمضان»:«مش هنعمل كده تاني»

02 أبريل 2019 - 07:27 م

أصدرت نقابة المهن الموسيقية، بيانًا للرد على "الهجوم الذي شنته العديد من وسائل الإعلام ومواقع السوشيال ميديا على النقابة، وأيضًا البلاغات التي تلقتها بشأن إحدى الحفلات الغنائية الاستعراضية التي أقامها نجم سينمائي مؤخرا في القاهرة"، في إشارة من النقابة إلى الحفل الذي أحياه الفنان محمد رمضان في مسرح المنارة بالتجمع الخامس.

وأكدت النقابة أنها لن تمنح أي تصاريح لاحقا إلا من خلال لجنة فنية لتقييم المستوى الفني، آخذة في الاعتبار مدى الالتزام بالقيم الأخلاقية والمجتمعية المتعارف عليها.

البيان شدد على أن النقابة ستلتزم في منح التصاريح، بأن تلتزم الحفلات النظام العام، وأنها ستلاحق من يخالف ذلك قانونا، مؤكدًا أن النقابة ستتصدى لأي ظواهر تسيء للفن المصري بشكل عام، والغناء على نحو خاص، ولن تسمح بالتعدي على تلك الثوابت الثقافية، وسترفض أي تدنٍّ في الأسلوب أو الأداء.

يذكر أن عددا من المحامين تقدموا بإنذارات لـ"المهن الموسيقية" من أجل فتح تحقيق بشأن حفل رمضان، الذي اتهموه بمخالفة تقاليد وأعراف المجتمع، حيث ظهر بصدر عارٍ طوال الحفل، إضافة إلى الإيحاءات التي تضمنتها عروضه، وذلك حسب ما ذكروه في إنذاراتهم.



