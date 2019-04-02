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بعد القبض على المتهمين..

لقطات من داخل منزل التنقيب عن الآثار بالمعصرة

قضايا وحوادث

منزل التنقيب عن الآثار
منزل التنقيب عن الآثار

أحمد سالم

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النيل

الاثار

المعصرة

التنقيب

وزارة الاثار

تمكنت قوات الأمن من القبض على 2 من المتهمين إثر قيامهم بالتنقيب الآثار، وجار البحث عن جثة نجار سقط بداخل حفرة أثناء عمل إحدى السقالات لاستكمال أعمال التنقيب، وتم إخطار قوات الإنقاذ لانتشال الجثة.

وتمكن المقدم أحمد إبراهيم، رئيس المباحث، من إلقاء القبض على المتهم الثالث ويدعى "خلف. ص" مدرس للغة الإنجليزية وصاحب العقار المنقب بداخله عن الآثار إثر اختبائه بأحد المنازل المهجورة بطرة البلد وجار عرضه على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

وكانت البداية بتلقى قسم شرطة المعصرة بلاغًا بقيام مجموعة من الأشخاص بالتنقيب عن آثار داخل أحد المنازل الكائنة بالمعصرة البلد بالقرب من نهر النيل، وعلى الفور خرجت قوة من دائرة القسم، وبالفحص تبين وجود حفرة تبلغ 14 مترا، بداخل منزل بشارع فايد الشيخ بالمعصرة البلد وأدوات للتنقيب عبارة عن "فأس وكوريك وحبال ومعدة لشفط المياه".

كشفت التحريات، أن وراء عملية التنقيب محمود عبد المنعم 40 سنة وطارق مصطفى 35 سنة مقاولين ومحل اقامتهما طره البلد وبإعداد الأكمنة ومراقبة خط سيرهما تم ضبطهما وبمناقشتهما أقرا بارتكابهما الوقعة واعترفا بسقوط أحد العاملين ويدعى محسن ف 50 سنة نجار مسلح ومقيم بطرة البلد بداخل الحفرة أثناء بناء السقالة، ولم يتم العثور على جثته، وجار البحث، وتم إخطار اللواء محمد منصور، مدير أمن القاهرة بالواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

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