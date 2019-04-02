مطالب أممية بمعلومات عن تجارب إيران الصاروخية

02 أبريل 2019 - 07:20 م

طلبت 3 دول أعضاء بمجلس الأمن الدولي الثلاثاء، من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تزويد المجلس بـ"معلوماتٍ دقيقة وتامة" عن أنشطة إيران المتعلقة بالقذائف التسيارية (الصواريخ القادرة على حمل رؤوس نووية).

واعتمد المجلس القرار رقم 2231، في يوليو2015 بشأن البرنامج النووي الإيراني، ويطالب طهران بعدم إجراء أي تجارب لصواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية.

جاء ذلك في رسالة بعثها مندوبو دول بريطانيا وفرنسا وألمانيا بالأمم المتحدة لغوتيريش، حيث واتهم سفراء الدول الثلاث، في رسالتهم المشتركة، إيران بتطوير تكنولوجيا صاروخية بما يتعارض مع قرار المجلس، وهي اتهامات رفضتها طهران مرارًا.

واعتبرت الدول الثلاثاء أن " إطلاق إيران مركبة فضائية والكشف عن صاروخين باليستيين جديدين في فبراير الماضي جزءًا من النشاط المتزايد غير المتسق مع القرار".

وقعت إيران ومجموعة الدول (5+1)، التي تضم روسيا وبريطانيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا؛ اتفاقا منتصف عام 2015 لتسوية ملف طهران النووي والعقوبات المفروضة عليها؛ أُقرت في إطارها خطة عمل شاملة مشتركة، وبدأ تطبيقها في 6 يناير 2016.

من جانبه، أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية "يوكيو أمانو"، لأعضاء مجلس الأمن اليوم، "التزام ايران بخطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)".

وأضاف أن المراقبين الدوليين التابعين للوكالة "تمكنوا من الوصول إلى جميع المنشآت الإيرانية التي يحتاجون إلى زيارتها".