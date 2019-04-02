» «بامبو» و«دونجا» يقودان الإسماعيلي للفوز على المقاولون

02 أبريل 2019 - 07:19 م

حقق فريق الإسماعيلى فوزًا هامًا على المقاولون العرب، بهدفين دون رد، فى المباراة التى جمعتهما اليوم الثلاثاء على ملعب السويس، ضمن فعاليات الجولة الـ26 للدورى العام.

تقدم كريم بامبو للإسماعيلى فى الدقيقة الرابعة من عمر الشوط الأول بعدما استلم كرة زميله الناميبى شيلونجو وأودع الكرة قوية فى شباك محمود أبو السعود حارس المقاولون، وأضاف محمود عبد العاطى دونجا الهدف الثانى للدراويش فى الدقيقة 47.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد الإسماعيلى إلى 35 فى المركز السابع بجدول الدورى، بينما تجمد رصيد المقاولون عند 36 نقطة ومازال فى المركز السادس.