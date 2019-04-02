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إخلاء 700 معتمر في حريق بمكة

عرب وعالم

مكة و الحرم
مكة و الحرم

وكالات

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أفادت وكالة "سبوتنيك" الروسية بأن الدفاع المدني السعودي في مدينة مكة المكرمة أخمد حريقاً اندلع في غرفة أحد الفنادق بحي الحفائر، كما تم إخلاء  700 معتمر دون أي إصابات.

وبحسب موقع "المناطق" السعودي وقع حادث حريق في فندق بحي الحفائر وكان الحادث عبارة عن اشتعال محدود في جزء من الأثاث في غرفة بالدور الثاني عشر من فندق مكون من 17 دور يسكنه 700 معتمر جرى إخلاؤه عن طريق وحدات الإنقاذ احترازيا فيما تم إخماد الحالة عن طريق أنظمة السلامة بالفندق.

وأضاف الموقع أنه تم الاطمئنان على ثلاثة من النزلاء لشعورهم باختناق بسيط في الموقع من قبل الهلال الأحمر.

وصرح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف بأن فريق التحقيق بالإدارة باشر التعرف على مسببات الحادث.   


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