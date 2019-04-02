  • الثلاثاء 02 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر07:58 م
بحث متقدم
الاتحاد السكندرى والاهلى

بث مباشر.. مباراة الأهلي و الاتحاد السكندرى

إحياء ذكرى اتفاقية السلام

هكذا أحيت إسرائيل ذكرى السلام مع مصر بشرم الشيخ

محمد رمضان

«المهن الموسيقية»عن حفل«رمضان»:«مش هنعمل كده تاني»

أرشيفية

مبادرة لـ«إخوان» و«سلفيين» داخل السجون.. (التفاصيل الكاملة)

هالة صدقي

بلاغ للنائب ضد هالة صدقي بسبب فيديو+18

قمع المشاركين في مسيرات العودة على حدود قطاع غزة

استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته على حدود غزة

الملك سلمان

8 قرارات لمجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان

الريسوني

«علماء المسلمين»: تهديد«الأقصى» هو تهديد لقلب السعودية

صدام حسين

وثائق مُسربة تكشف صرف الحكومة العراقية الملايين لرجال صدام

أنطونيو غوتيريش

أمين عام الأمم المتحدة: الإسلام يتعرض لهجمة شرسة

بلاغ للنائب ضد هالة صدقي بسبب فيديو+18

الصفحة الأخيرة

هالة صدقي
هالة صدقي

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

هالة صدقي تفجر مفاجأة مدوية عن الفيديو المسرب لها

#

فنان شهير يتقدم ببلاغ ضد زوجته بسبب«صور إباحية»

#

"العوضي" يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد برلمانية

#

بلاغ جماعي للنائب العام ضد رانيا يوسف

بلاغ

النائب العام

هالة صدقي

قدّم أيمن محفوظ المحامي، بلاغًا للنائب العام ضد الفنانة هالة صدقي، بعد ظهور فيديو منسوب إليها نشر على صفحتها الرسمية عبر موقع “إنستجرام”، وهي تسب العاملين معها بأنهم “رعاع وحثالة المجتمع”، وتتلفظ بألفاظ غير لائقة عن أماكن حساسة من جسدها.

وقال في البلاغ، إنه من الضروري خضوع ذلك الفيديو إلى خبير فني معتمد للبحث؛ كونه بصوت المشكو في حقها من عدمه وإن ثبتت صحته وأنه يمثل صوت الفنانة، فإنها تكون قد ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في المواد 32 و89 و89 مكرر، والمادة 102 و102 مكرر من قانون العقوبات؛ والتي تعاقب مرتكب هذا الفعل بعقوبة مقيدة للحرية والغرامة أو كليهما معا.

اختتم أيمن محفوظ المحامي، بلاغه الذي حمل 4954 لسنة 2019 عرائض النائب العام، مطالبا باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المشكو في حقها بعد إحالة الفيديو لخبير أصوات؛ للتأكد من كون الصوت يخص المشكو في حقها من عدمه، وإذا ثبت ذلك فسرعة التحقيق معها طبقا لنصوص المواد سالفة البيان.

يذكر أن جدل كبير أثير على مواقع التواصل خلال الساعات الماضية، عقب تداول فيديو لبث مباشر عبر الحساب الرسمي لـ هالة صدقي على موقع “إنستجرام”، قيل إنه نشرته الفنانة عن طريق الخطأ، حيث كانت تحاول إرساله لإحدى صديقاتها.

من جانبها، ردت هالة على هذه الواقعة مؤكدة أن الفيديو مفبرك، وأن أحدهم قلّد صوتها وحاول اختراق حسابها على إنستجرام، كاتبة: “للعزيز اللي بيحاول يقلّد الأصوات وبيحاول يدخل صفحة الإنستجرام.. شكرًا لاهتمامك قريبًا وصلنالك”.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الخلافة.. والإفاقة من الغيبوبة!

محمود سلطان

اصطياد شيرين

فراج إسماعيل

شكراً.. ولكن

حسام فتحي

دلالات اعتراف ترامب بسيادة إسرائيلية على الجولان

د. عبد الآخر حماد

جاســـــــيندا

د. هشام الحمامي

صحيح البخاري والحضارة الإسلامية

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» مصرع وإصابة 6 في انقلاب سيارة ترحيلات
» إنبي يهزم الإنتاج الحربي بهدف «شكري»
» السعودية تسرح مليون عامل أجنبي
» «بامبو» و«دونجا» يقودان الإسماعيلي للفوز على المقاولون
» إخلاء 700 معتمر في حريق بمكة
» الأزهر: هذه أعظم معجزة بعد القرآن
» لقطات من داخل منزل التنقيب عن الآثار بالمعصرة
» «جروس» يعلن قائمة الزمالك لمواجهة سموحة
» رسالة عاجلة من روحانى لأردوغان
» مشروع قانون يشدد القيود على حيازة الأسلحة بنيوزيلندا
» "الأرصاد": انتظروا بشرى سعيدة غدا

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • فجر

    04:22 ص

  • فجر

    04:23

  • شروق

    05:48

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:19

  • عشاء

    19:49

من الى
تعبيرية
أرشيفية - تسول
صورة أرشيفية للمزارعين
تعدد الزوجات
شعار جماعة الإخوان