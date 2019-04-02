بلاغ للنائب ضد هالة صدقي بسبب فيديو+18

02 أبريل 2019 - 07:05 م

قدّم أيمن محفوظ المحامي، بلاغًا للنائب العام ضد الفنانة هالة صدقي، بعد ظهور فيديو منسوب إليها نشر على صفحتها الرسمية عبر موقع “إنستجرام”، وهي تسب العاملين معها بأنهم “رعاع وحثالة المجتمع”، وتتلفظ بألفاظ غير لائقة عن أماكن حساسة من جسدها.

وقال في البلاغ، إنه من الضروري خضوع ذلك الفيديو إلى خبير فني معتمد للبحث؛ كونه بصوت المشكو في حقها من عدمه وإن ثبتت صحته وأنه يمثل صوت الفنانة، فإنها تكون قد ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في المواد 32 و89 و89 مكرر، والمادة 102 و102 مكرر من قانون العقوبات؛ والتي تعاقب مرتكب هذا الفعل بعقوبة مقيدة للحرية والغرامة أو كليهما معا.

اختتم أيمن محفوظ المحامي، بلاغه الذي حمل 4954 لسنة 2019 عرائض النائب العام، مطالبا باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المشكو في حقها بعد إحالة الفيديو لخبير أصوات؛ للتأكد من كون الصوت يخص المشكو في حقها من عدمه، وإذا ثبت ذلك فسرعة التحقيق معها طبقا لنصوص المواد سالفة البيان.

يذكر أن جدل كبير أثير على مواقع التواصل خلال الساعات الماضية، عقب تداول فيديو لبث مباشر عبر الحساب الرسمي لـ هالة صدقي على موقع “إنستجرام”، قيل إنه نشرته الفنانة عن طريق الخطأ، حيث كانت تحاول إرساله لإحدى صديقاتها.

من جانبها، ردت هالة على هذه الواقعة مؤكدة أن الفيديو مفبرك، وأن أحدهم قلّد صوتها وحاول اختراق حسابها على إنستجرام، كاتبة: “للعزيز اللي بيحاول يقلّد الأصوات وبيحاول يدخل صفحة الإنستجرام.. شكرًا لاهتمامك قريبًا وصلنالك”.



