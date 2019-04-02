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السعودية تسرح مليون عامل أجنبي

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وكالات

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مليون و300 ألف عامل أجنبي غادروا السعودية منذ مطلع 2017

كشفت هيئة الإحصاء السعودية، عن أن نحو مليون عامل أجنبى قد غادروا المملكة خلال عام 2018، حيث بلغ التعداد الكلى 9 ملايين و430 ألف عامل أجنبى بنهاية عام 2018 مقابل بـ10 ملايين و420 ألف خلال عام 2017.

وقالت قناة العربية، إن السعودية، تعمل على غلق مجالات عمل مختلفة أمام الوافدين الأجانب، الذين يشكلون ثلث عدد سكان المملكة، من أجل إيجاد فرص عمل للشباب السعودى وخفض معدلات البطالة بين المواطنين.

وكانت وزارة المالية السعودية، كشفت فى وقت سابق عن التقديرات المالية والاقتصادية على المدى المتوسط  فى السنوات الخمس القادمة، وصولاً إلى التوازن المالي فى عام 2023، وفيما يتعلق بالإيرادات أكدت أنها ستكون في 2019، نحو 975 مليار ريال، وفي 2020، نحو 1.005 تريليون ريال، وفي 2021، نحو 1.042 تريليون ريال، وفي 2022، نحو 1.096 تريليون ريال، وخلال عام 2023، ستصل إلى 1.154 تريليون ريال، وسيصل إجمالي نفقات ميزانية_السعودية في 2019، إلى 1.106 تريليون ريال، وفي 2020، إلى 1.143 تريليون ريال، وفي 2021، إلى 1.170 تريليون ريال، وفي 2022، إلى 1.163 تريليون ريال، وخلال 2023، إلى 1.153 تريليون ريال.



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