الأزهر: هذه أعظم معجزة بعد القرآن

02 أبريل 2019 - 06:49 م

أكد الأزهر الشريف أن أعظم معجزة في تاريخ النبي محمَّد صلَّى الله عليْه وسلَّم، بعد معجزة القُرآن، هي معجزة الإسراء والمعراج، مصداقًا لقوله تعالى: { سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ } (الإسراء: 1)

وقال الأزهر، فى بيان منشور عبر حاسابه الرسمى على "فيس بوك"، إن الانطلاق من بيت الله الحرام إلى بيت المقدس إشارة واضحة ورسالة بيِّنة إلى تعظيم شأن بيت المقدس، ولفت نظر المسلمين إلى أهميته وقداسته، وضرورة العناية به، وأن قضيته ليست عرضة للمساومات، بل هي من الثوابت الشرعية.

وأضاف أن رحلة الإسراء والمعراج لم تكن مجرد رحلة تسرية وتسلية لقلب النبي صلى الله عليه وسلم فحسب، بل كانت رحلة تربية وتهذيبًا وتكريمًا، وتجديدًا لعزيمته وثباته صلى الله عليه وسلم، وبشارة له بأن محنته مع قومه أوشكت أن تنقضي، فرقيّه في السماء لا بد أن يعقبه رقيُّه في الأرض أيضًا.