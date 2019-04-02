مدير أمن كفر الشيخ يفتتح المعرض الغذائي

افتتح اللواء فريد مصطفى مساعد الوزير لأمن كفر الشيخ واللواء محمد عمار مدير إدارة البحث الجنائي، اليوم الثلاثاء، معرضا لتوفير السلع الغذائية من اللحوم والأسماك والخضراوات والسلع التموينية بأسعار مخفضة وذلك لتخفيف الأعباء على المواطنين.

وقال اللواء فريد مصطفى مدير أمن كفر الشيخ، إن تلك المعارض هدفها الرئيسي الحد من ارتفاع الأسعار، من خلال عرض المنتجات بأسعار أقل من الأسواق الخارجية، وهو ما يجبر التجار وأصحاب المحال على خفض أسعارهم ليقبل عليها المواطنين.

وأضاف مدير أمن كفر الشيخ، أنه تم افتتاح المعرض الغذائي أمام مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، وسيتم توفير المزيد من العارضين للمنتجات الغذائية والسلع الأولية، بأسعار تقل عن السوق الخارجي بنسبة 25?، وفي حالة إقبال المواطنين على المعرض الغذائي سيتم مد فترته حتى نهاية شهر رمضان، مشيرا إلى أن المعرض يحتوي على لحوم وأسماك وبقوليات وفاكهه بالإضافة إلى متطلبات شهر رمضان المبارك.

من جانبه، وأوضح اللواء محمد عمار مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، أنه تم تأمين المعرض الغذائي بشكل كامل إلى أن يتم الانتهاء منه.