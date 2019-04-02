» «جروس» يعلن قائمة الزمالك لمواجهة سموحة

أمير سعد
أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسرى كريستيان جروس، قائمة لاعبيه استعدادًا لمباراة سموحة، غد الاربعاء على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الـ24 لمسابقة الدوري العام.
وجاءت القائمة كالتالي:
حراسة المرمي : محمود عبد الرحيم جنش - عماد السيد
خط الدفاع: بهاء مجدي - محمود علاء - محمد عبد الغني - محمود حمدي الونش - محمد عبد السلام - حازم امام - حمدي النقاز- كماتشو
خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - محمود عبد العزيز - محمود عبد المنعم كهربا - ابراهيم حسن - يوسف اوباما - احمد زيزو - محمد ابراهيم
خط الهجوم: عمر السعيد - خالد بو طيب
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