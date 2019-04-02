  • الثلاثاء 02 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر06:52 م
بحث متقدم
الاتحاد السكندرى والاهلى

بث مباشر.. مباراة الأهلي و الاتحاد السكندرى

أرشيفية

مبادرة لـ«إخوان» و«سلفيين» داخل السجون.. (التفاصيل الكاملة)

قمع المشاركين في مسيرات العودة على حدود قطاع غزة

استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته على حدود غزة

الريسوني

«علماء المسلمين»: تهديد«الأقصى» هو تهديد لقلب السعودية

الملك سلمان

8 قرارات لمجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان

أنطونيو غوتيريش

أمين عام الأمم المتحدة: الإسلام يتعرض لهجمة شرسة

الأرض

ناسا تحذر: ممارسات تحول كوكب الأرض لـ"حطام"

صدام حسين

وثائق مُسربة تكشف صرف الحكومة العراقية الملايين لرجال صدام

صلاح حسب الله المتحدث باسم البرلمان

متحدث البرلمان: «السيسي منحة الله للشعب»

الاتحاد الالمانى

«ساعة» هدية تطيح برئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم

«جروس» يعلن قائمة الزمالك لمواجهة سموحة

الرياضة

جروس
جروس

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

«جروس» يُعلن قائمة الزمالك لمواجهة الأهلي

#

جروس يعلن قائمة الزمالك لمواجهة المقاولون العرب

#

«جروس» يعلن قائمة الزمالك لمواجهة طلائع الجيش

#

«بوطيب» على رأس قائمة الزمالك لمواجهة المقاصة

المصريون

الزمالك

سموحة

جروس

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسرى كريستيان جروس، قائمة لاعبيه استعدادًا لمباراة سموحة، غد الاربعاء على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الـ24 لمسابقة الدوري العام.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمي : محمود عبد الرحيم جنش - عماد السيد

خط الدفاع: بهاء مجدي - محمود علاء - محمد عبد الغني - محمود حمدي الونش - محمد عبد السلام - حازم امام - حمدي النقاز- كماتشو

خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - محمود عبد العزيز - محمود عبد المنعم كهربا - ابراهيم حسن - يوسف اوباما - احمد زيزو - محمد ابراهيم

خط الهجوم: عمر السعيد - خالد بو طيب


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الخلافة.. والإفاقة من الغيبوبة!

محمود سلطان

اصطياد شيرين

فراج إسماعيل

شكراً.. ولكن

حسام فتحي

دلالات اعتراف ترامب بسيادة إسرائيلية على الجولان

د. عبد الآخر حماد

جاســـــــيندا

د. هشام الحمامي

صحيح البخاري والحضارة الإسلامية

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» «جروس» يعلن قائمة الزمالك لمواجهة سموحة
» رسالة عاجلة من روحانى لأردوغان
» «أزارو» يقود هجوم الأهلي أمام الاتحاد
» مشروع قانون يشدد القيود على حيازة الأسلحة بنيوزيلندا
» "الأرصاد": انتظروا بشرى سعيدة غدا
» هنية: الأسرى على سلم أولويات مباحثات التهدئة
» فرصة لـ«صلاح».. قطار «أجويرو» يتوقف بسبب الإصابة
» لبنان يبدأ حفر أول بئر استكشافية للنفط نهاية 2019
» «ساعة» هدية تطيح برئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم
» أمريكا تبيع صواريخ ثاد للسعودية مقابل 1.5 مليار دولار
» مصرع نجل رئيس المخابرات البريطانية

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • عشاء

    07:49 م

  • فجر

    04:23

  • شروق

    05:48

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:19

  • عشاء

    19:49

من الى
تعبيرية
أرشيفية - تسول
صورة أرشيفية للمزارعين
تعدد الزوجات
شعار جماعة الإخوان