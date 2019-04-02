» رسالة عاجلة من روحانى لأردوغان

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"في سبع سنين"

بعث الرئيس الإيراني، حسن روحاني، برقية عاجلة إلى نظيره التركي رجب طيب أردوغان، بمناسبة الانتخابات البلدية بالبلاد.

هنأ الرئيس روحاني بتلك البرقية الرئيس أردوغان، وتركيا، قيادة وشعبا، بنجاح الانتخابات البلدية، التي أقيمت بمشاركة شعبية حاشدة في هذا البلد؛ بحسب وكالة "إرنا".

واعتبر روحاني خلال برقية تهنئته نجاح الانتخابات البلدية التركية، بأنها تدل بوضوح على مشاركة الشعب في تقرير مصيره وسيادة الديمقراطية في تركيا، سائلا "الباري تعالى للشعب التركي الصديق والشقيق دوام السعادة والشموخ".

ووفق النتائج الأولية غير الرسمية للانتخابات المحلية، التي جرت الأحد الماضي، حصل مرشح حزب "العدالة والتنمية" لرئاسة بلدية مدينة إسطنبول بن علي يلدريم، على 48.53% من الأصوات، مقابل 48.78% لمرشح حزب الشعب الجمهوري (المعارض)، أكرم إمام أوغلو.

وأظهرت النتائج غير الرسمية للانتخابات المحلية في تركيا، فوز "تحالف الشعب" الذي شكله حزب "العدالة والتنمية" مع حزب "الحركة القومية"، بفارق ملحوظ يتمثل بنسبة 51.74% من أصوات الناخبين مقابل 37.64% لـ"تحالف الأمة" الذي يضم حزب "الشعب الجمهوري" وحزب "إيي" المعارضين.


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