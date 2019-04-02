  • الثلاثاء 02 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر06:52 م
بحث متقدم
الاتحاد السكندرى والاهلى

بث مباشر.. مباراة الأهلي و الاتحاد السكندرى

أرشيفية

مبادرة لـ«إخوان» و«سلفيين» داخل السجون.. (التفاصيل الكاملة)

قمع المشاركين في مسيرات العودة على حدود قطاع غزة

استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته على حدود غزة

الريسوني

«علماء المسلمين»: تهديد«الأقصى» هو تهديد لقلب السعودية

الملك سلمان

8 قرارات لمجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان

أنطونيو غوتيريش

أمين عام الأمم المتحدة: الإسلام يتعرض لهجمة شرسة

الأرض

ناسا تحذر: ممارسات تحول كوكب الأرض لـ"حطام"

صدام حسين

وثائق مُسربة تكشف صرف الحكومة العراقية الملايين لرجال صدام

صلاح حسب الله المتحدث باسم البرلمان

متحدث البرلمان: «السيسي منحة الله للشعب»

الاتحاد الالمانى

«ساعة» هدية تطيح برئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم

كواليس مطاردة الشرطة لشابين بشارع السودان

قضايا وحوادث

الشرطة
الشرطة

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

تأجيل محاكمة المتهمين بالهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة

#

السودان سيخرج من الأزمة رغم أنف المحاربين

#

حزب الأمة السوداني يدعو أعضاءه للمشاركة في احتجاجات السودان

#

اعتقال مسئول سابق عن إنشاءات "سد النهضة"

الشرطة

الشباب

القاهرة

شارع السودان

طاردت قوة من مرور الجيزة، شابين لاتهامها بخطف هاتف محمول من أحد المارة بمطلع كوبري فيصل، وتمكنت من ضبطهما بشارع السودان.

أثناء تواجد أمين شرطة من قوة الإدارة العامة لمرور الجيزة بالخدمة المرورية بمنطقة المشابك مطلع كوبري فيصل، شاهد شخصان يسقلان دراجة بخارية بدون لوحات خطفا هاتف محمول من أحد المارة حال تحدثه فيه، وفرا هاربين اتجاه مطلع الكوبري.

وأخطر الشرطي غرفة عمليات المرور والخدمات المرورية والأمنية بمحيط الواقعة بمواصفات الدراجة البخارية والمتهمين، حيث تمكن ضابط وأمين شرطة من قوة الإدارة العامة لمرور الجيزة من ضبطهما أمام محطة مترو الجامعة بشارع السودان وبحوزتهما الهاتف المستولى عليه.

وتبين بالفحص أن المتهمين هما: "إسلام. ع" 19 سنة عامل بمحل كاوتش، وطالب يدعى "محمد. م" 18 سنة طالب يقيمان بدائرة قسم شرطة الجيزة، وتحرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيقات.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الخلافة.. والإفاقة من الغيبوبة!

محمود سلطان

اصطياد شيرين

فراج إسماعيل

شكراً.. ولكن

حسام فتحي

دلالات اعتراف ترامب بسيادة إسرائيلية على الجولان

د. عبد الآخر حماد

جاســـــــيندا

د. هشام الحمامي

صحيح البخاري والحضارة الإسلامية

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» «جروس» يعلن قائمة الزمالك لمواجهة سموحة
» رسالة عاجلة من روحانى لأردوغان
» «أزارو» يقود هجوم الأهلي أمام الاتحاد
» مشروع قانون يشدد القيود على حيازة الأسلحة بنيوزيلندا
» "الأرصاد": انتظروا بشرى سعيدة غدا
» هنية: الأسرى على سلم أولويات مباحثات التهدئة
» فرصة لـ«صلاح».. قطار «أجويرو» يتوقف بسبب الإصابة
» لبنان يبدأ حفر أول بئر استكشافية للنفط نهاية 2019
» «ساعة» هدية تطيح برئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم
» أمريكا تبيع صواريخ ثاد للسعودية مقابل 1.5 مليار دولار
» مصرع نجل رئيس المخابرات البريطانية

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • عشاء

    07:49 م

  • فجر

    04:23

  • شروق

    05:48

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:19

  • عشاء

    19:49

من الى
تعبيرية
أرشيفية - تسول
صورة أرشيفية للمزارعين
تعدد الزوجات
شعار جماعة الإخوان