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لبنان يبدأ حفر أول بئر استكشافية للنفط نهاية 2019

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مصفاة نفط
مصفاة نفط

خالد الشرقاوى ـ متابعات

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أعلن وليد نصر، رئيس هيئة إدارة قطاع النفط والغاز في وزارة الطاقة اللبنانية، أن بلاده ستنفذ عملية حفر لأول بئر استكشافية، في بلوك النفط 4، يليه بلوك 9 في المياه الإقليمية بالبحر المتوسط، نهاية العام الجاري.

ومنحت الحكومة اللبنانية في ديسمبر 2017، رخصتين للتنقيب عن النفط في البلوكين 4 و9 من حصة لبنان في البحر المتوسط، لشركات "توتال" الفرنسية و"إيني" الإيطالية و"نوفاتك" الروسية.

وأضاف نصر في فعالية اقتصادية ببيروت، الثلاثاء، أن العام المقبل سيشهد الإعلان عن أول كشف للطاقة التقليدية (النفط والغاز)، في البحر اللبناني.

وذكر أن بلاده ستكمل دورة التراخيص الثانية، لشركات الطاقة العالمية، "التي من المتوقع أن يطلقها مجلس الوزراء في جلسته الخميس المقبل".

وذكّر المسؤول اللبناني، بأهمية موقع بلاده الجغرافي، "الذي من جهة يحتاج للغاز لتوليد الكهرباء وللصناعة، ومن جهة ثانية يمكنه أن يصدر أي فائض إلى الدول المحيطة".

ويواجه لبنان منذ سنوات، أزمة نقص في الطاقة الكهربائية، اللازمة للاحتياجات اليومية المنزلية والتجارية، دفع المنشآت للاعتماد على المولدات لتوفير الكهرباء.

كانت خطوة لبنان بمنح التراخيص الأخيرة، أثارت غضب إسرائيل؛ بسبب حساسية موقع البلوك رقم 9، حيث تخوض بيروت نزاعا مع تل أبيب لم يُحل حتى الآن، حول منطقة في البحر تبلغ نحو 860 كيلومترا مربعا، محاذية لـ "البلوك".



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