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استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته على حدود غزة

عرب وعالم

قمع المشاركين في مسيرات العودة على حدود قطاع غزة
قمع المشاركين في مسيرات العودة على حدود قطاع غزة

خالد الشرقاوى ـ متابعات

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استشهد فلسطيني، الثلاثاء، في غزة متأثرا بجراح أصيب بها قبل أيام، برصاص الجيش الإسرائيلي على حدود القطاع.

وقالت وزارة الصحة في غزة، في بيان مقتضب إن "الفلسطيني فارس يوسف أبو هجرس (26 عاما)، استشهد متأثرا بجراحه التي أصيب بها برصاص إسرائيلي في منطقة البطن شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة السبت الماضي".

ويشارك فلسطينيون في مسيرات سلمية تنتظم قرب السياج الفاصل بين شرقي غزة وإسرائيل، للمطالبة بعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم، ورفع الحصار عن القطاع.

ويقمع الجيش الإسرائيلي تلك المسيرات السلمية بعنف، ما أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين وإصابة الآلاف بجروح مختلفة.


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