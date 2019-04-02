«جواريدولا»: حظ «ليفربول» أكبر منافس لنا على «البريميرليج»

02 أبريل 2019 - 05:48 م

أكد الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي، أن الحظ الذي يحالف ليفربول هو أكبر منافس لنا على لقب البريميرليج هذا الموسم.

وقال جوارديولا خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الفريق أمام كارديف سيتي بالدوري: «شاهدت فوز ليفربول في وقت متأخر من مباراة توتنهام، وكان لي نفس رد فعل العديد من مشجعي السيتيزينز على ضربة حظ أخرى لفريق ليفربول».

وأضاف المدرب الإسباني: «لقد علمنا منذ البداية أن المنافسة ستكون صعبة، وأنا أيضًا علمت ذلك، إنه تحد أفضل، وليفربول فريق لا يصدق للمنافسة ضدهم».

وعن العودة لصدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، قال جوارديولا: «إنه لأمر مدهش أن تعيش هذه الفرصة وتتغلب على كارديف، الهدف الرئيسي العودة إلى صدارة الدوري قبل ست مباريات من نهاية المسابقة».

وتابع المدير الفني لمانشستر سيتي: «علمت أن تحقيق 100 نقطة لن يكون ممكنًا لكننا فعلنا ذلك من قبل. كنت أعرف هذا الموسم أنه لن يكون من الممكن القيام بذلك مرة أخرى لكننا قريبون».

وأتم جوارديولا: «نحن نعرف ما الذي سنلعب من أجله، كل مباراة هي نهائي بالنسبة لنا، كارديف الذي رأيته ضد تشيلسي ما زال حياً، لديهم روح لا تصدق، إنه ليس فريقًا تم إنجازه بالفعل، إنه هناك لكننا نريد أن نكون هناك أيضًا».

ويدخل السيتي مباراة غد الأربعاء، وهو في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 77 نقطة، وبفارق نقطتين فقط خلف ليفربول، صاحب الصدارة، مع العلم أن ليفربول خاض مباراة واحدة أكثر من السيتيزنز.