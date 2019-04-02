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100 مليون ريال من "بن سلمان" لحديثي الزواج

عرب وعالم

محمد بن سلمان
محمد بن سلمان

وكالات

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بدأ برنامج "سند محمد بن سلمان" في صرف مبالغ مستحقة للدفعة الأولى من المبادرة المعروفة باسم "سند الزواج"، حيث وصل حجم العطاء الأول من البرنامج إلى 100 مليون ريال، لمساندة حديثي الزواج.

ومبادرة "سند الزواج" هي إحدى مبادرات "سند محمد بن سلمان"، تهدف إلى مساندة حديثي الزواج، وتقوم المبادرة على التحقق من طلبات المتقدمين بالتعاون مع الجهات الحكومية بشكل دوري ومستمر.

ووصفت صحيفة عكاظ البرنامج بـ" الغاية الشخصية لولي العهد، إلى تلمس حاجات فئات المجتمع المختلفة، إضافة إلى وضع أطر وقواعد لمبادرات الأمير محمد بن سلمان غير الربحية الموجهة للمجتمع السعودي، وجمعها ضمن حقل موحد وتوجيه المبادرات للفئات المختلفة وفقا لنوعيتها بما يكرس التنمية الفاعلة".

وبدأت فرق العمل في الإعداد والتحضير للبرنامج وفقا للبناء والحوكمة وشمولية المبادرات المتوافقة مع أهداف التوجهات منذ شهر ديسمبر الماضي من حيث نطاق العمل وآلية التشغيل التي نصت عليها رؤية 2030 لخلق تنمية مجتمعية عبر المؤسسات والقطاعات غير الربحية.



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