  • الثلاثاء 02 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر06:25 م
بحث متقدم
أرشيفية

مبادرة لـ«إخوان» و«سلفيين» داخل السجون.. (التفاصيل الكاملة)

قمع المشاركين في مسيرات العودة على حدود قطاع غزة

استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته على حدود غزة

الريسوني

«علماء المسلمين»: تهديد«الأقصى» هو تهديد لقلب السعودية

الملك سلمان

8 قرارات لمجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان

أنطونيو غوتيريش

أمين عام الأمم المتحدة: الإسلام يتعرض لهجمة شرسة

الأرض

ناسا تحذر: ممارسات تحول كوكب الأرض لـ"حطام"

صدام حسين

وثائق مُسربة تكشف صرف الحكومة العراقية الملايين لرجال صدام

صلاح حسب الله المتحدث باسم البرلمان

متحدث البرلمان: «السيسي منحة الله للشعب»

الاتحاد الالمانى

«ساعة» هدية تطيح برئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم

الطقس

«الأرصاد» تعلن موعد تخفيف الملابس

بالصور..

طالب يحمل صديقة المعاق يوميًا بالمدرسة

الصفحة الأخيرة

طالب يحمل صديقة المعاق يوميًا بالمدرسة
طالب يحمل صديقة المعاق يوميًا بالمدرسة

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

مجاهد: "المتعاطي ملهوش عندنا دية"

#

عزمي مجاهد يطالب بعمل تحليل مخدرات لأعضاء "النواب"

#

حراسة مشددة للمتهمين بقتل طالب الرحاب

#

غدًا محاكمة المتهمين بقتل طالب الرحاب

الجامعات

المدارس

ذوي الاحتياجات

أخبار لايت

لكل منا صديق نستند ونتكئ عليه، لكن الطفل شو البالغ من العمر 12 عاما كان حرفيا بمثابة سند لصديقه على مدار السنوات الست الماضية.

وفقا للتقارير الصينية، حمل " شو" صديقه "تشانغ "الذي يعاني من حالة عضلية منعته من المشي إلى المدرسة على ظهره كل يوم ذهابا وإيابا. وبين الدروس، يساعده في تناول الطعام ويبقى معه طوال الوقت.

يعيش الطفلان في مقاطعة سيشوان الصينية، حيث يصل وزن "تشانغ" 25 كيلوجراما فقط، لذا فهو لا يشكل حملا ثقيلا على ظهر شو، كما يقول.

تم تشخيص تشانغ عندما كان في الرابعة من عمره مصابا بحالة مرضية جعلته لا يتحكم في عضلات ساقه وبالتالي لا يستطيع السير، تُعرف باسم الوهن العضلي الوَبيل.

ولحسن حظه، كان قادرا على الذهاب إلى المدرسة بفضل صديقه شو. ورغم المهمة الشاقة على عاتق شو إلا أنه سعيد بالقيام ذلك، ويعتقد أن من واجبه مساعدة صديقه.

شاهد الصور..







تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الخلافة.. والإفاقة من الغيبوبة!

محمود سلطان

اصطياد شيرين

فراج إسماعيل

شكراً.. ولكن

حسام فتحي

دلالات اعتراف ترامب بسيادة إسرائيلية على الجولان

د. عبد الآخر حماد

جاســـــــيندا

د. هشام الحمامي

صحيح البخاري والحضارة الإسلامية

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» مبادرة لـ«إخوان» و«سلفيين» داخل السجون.. (التفاصيل الكاملة)
» لبنان يبدأ حفر أول بئر استكشافية للنفط نهاية 2019
» مصرع نجل رئيس المخابرات البريطانية
» 100 مليون ريال من "بن سلمان" لحديثي الزواج
» العثور على جثة محامٍ مشنوقًا داخل شقته
» الحكم في فرض حراسة على "الأطباء" بسبب "الفيزيتا"
» فرصة لـ«صلاح».. قطار «أجويرو» يتوقف بسبب الإصابة
» البرلمان البريطاني يجهز مشروع قانون جديد حول "بريكست"
» وفد سعودي كبير يزور العراق الأربعاء
» «تراوري»: بيراميدز بطل الدوري هذا الموسم.. و«النقاز» الأفضل

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • عشاء

    07:49 م

  • فجر

    04:23

  • شروق

    05:48

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:19

  • عشاء

    19:49

من الى
تعبيرية
أرشيفية - تسول
صورة أرشيفية للمزارعين
تعدد الزوجات
شعار جماعة الإخوان