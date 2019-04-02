طالب يحمل صديقة المعاق يوميًا بالمدرسة

لكل منا صديق نستند ونتكئ عليه، لكن الطفل شو البالغ من العمر 12 عاما كان حرفيا بمثابة سند لصديقه على مدار السنوات الست الماضية.

وفقا للتقارير الصينية، حمل " شو" صديقه "تشانغ "الذي يعاني من حالة عضلية منعته من المشي إلى المدرسة على ظهره كل يوم ذهابا وإيابا. وبين الدروس، يساعده في تناول الطعام ويبقى معه طوال الوقت.

يعيش الطفلان في مقاطعة سيشوان الصينية، حيث يصل وزن "تشانغ" 25 كيلوجراما فقط، لذا فهو لا يشكل حملا ثقيلا على ظهر شو، كما يقول.

تم تشخيص تشانغ عندما كان في الرابعة من عمره مصابا بحالة مرضية جعلته لا يتحكم في عضلات ساقه وبالتالي لا يستطيع السير، تُعرف باسم الوهن العضلي الوَبيل.

ولحسن حظه، كان قادرا على الذهاب إلى المدرسة بفضل صديقه شو. ورغم المهمة الشاقة على عاتق شو إلا أنه سعيد بالقيام ذلك، ويعتقد أن من واجبه مساعدة صديقه.



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