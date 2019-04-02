«الأشعة» تثبت جاهزية ظهير الزمالك للمشاركة أمام سموحة

02 أبريل 2019 - 05:20 م

أثبتت الأشعة التي خضع لها التونسي حمدي النقاز، الظهير الأيمن للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، جاهزيته للمشاركة في مباراة سموحة بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا.

وأصبح حمدي النقاز، جاهز لقيادة دفاع الزمالك أمام سموحة من الناحية الطبية، ولكن مشاركة من الناحية الفنية ستكون بيد السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك.

ويعاني حمدي النقاز من الإصابة في العضلة الأمامية والتي تسبب في غيابه عن مواجهة الأهلي التي أقيمت يوم السبت الماضي، قبل أن تثبت الأشعة تعافيه من الإصابة.

ويستعد الزمالك لمواجهة سموحة غدًا الأربعاء ضمن مسابقة الدوري الممتاز، والتي يتصدرها الأبيض بـ54 نقطة، وبفارق نقطتين عن منافسه الأهلي صاحب المركز الثاني.