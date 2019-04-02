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العثور على جثة محامٍ مشنوقًا داخل شقته

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أحمد سالم

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حوادث

شقة

اوسيم

محام

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة على جثة محامٍ مشنوقا داخل منزله بقرية برطس التابعة بنطاق قسم شرطة أوسيم.

تلقى مركز شرطة أوسيم إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد العثور على شخص مشنوق داخل منزله بقرية برطس بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين أن الجثة لمحامٍ يدعى "ش.إ" 30 سنة، يرتدي ملابسه كاملة، مشنوقًا داخل غرفه في محل سكنه، بالدور الثانى ولا يوجد بالجثة أي إصابات ظاهرية، وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة جهودها لكشف غموض وملابسات الواقعة.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات وأخطر اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.

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