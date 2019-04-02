» الحكم في فرض حراسة على "الأطباء" بسبب "الفيزيتا"

حجزت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة المنعقدة في عابدين، دعوى فرض الحراسة على نقابة الأطباء بسبب سعر الكشف "الفيزيتا"، للحكم في بجلسة 30 أبريل الحالي.

وكان المحامي صلاح بخيت والصيدلي هاني سامح، رفعا دعوى مستعجلة رقم 2389 لسنة 2018، طالبا فيها بفرض الحراسة القضائية على نقابة الأطباء وتعيين حُراس قضائيين عليها.

وقال مقيما الدعوى، إنّ امتناع الأطباء عن تنفيذ القانون بشأن وضع الحد الأقصى لأسعار وكشوف الخدمات الطبية، وارتكاب وتخطيط ممثليها لجرائم البلطجة وفرض السيطرة، والتهديد ضد نقابة الصيادلة واتحاد المهن الطبية، واستغلال نقابة الأطباء لصالح فئة قليلة من المنتفعين والمتربحين، على خلاف أهداف إنشاء نقابة الأطباء المنصوص عليها قانونا.