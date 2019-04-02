احتفالية شعبية مصرية بمئوية «ثورة 19» ينظمها وفديون الجمعة

توجه مجموعة من أعضاء حزب "الوفد" بطلب إلى فؤاد بدراوي، السكرتير العام للحزب لإخطاره باعتزامهم تنظيم احتفالية مساء يوم الجمعة المقبل بمناسبة الذكرى المئوية لثورة 1919.

وجاء في نص الخطاب المرسل علاء الدين حمدي شوالي، المرشح السابق لرئاسة الحزب إلى بدراوي: "نحيطكم علمًا أننا مجموعة أعضاء الوفد، قررنا عقد احتفالية شعبية بمئوية ثورة 19 بدعوة عامة لشعب مصر، وذلك داخل بيت الشعب بالمقر الرئيسي للحزب، من الساعة الخامسة إلى الثامنة مساء الجمعة 12 أبريل 2019".

ويتضمن الحفل المزمع، مؤتمرًا خطابيًا لكوكبة من رجال الدولة والرموز الثقافية والسياسية، بحضور سياسيين ودبلوماسيين عرب وأجانب.

كما يتضمن تنظيم احتفالية فنية في البهو الرئيسي داخل مقر الحزب.

ويطلب شوالي من السكرتير العام للحزب، تولي ترتيب الإجراءات وتأمين الاحتفالية وتحمل تكاليفها من فائض اشتراكات وتبرعات أعضاء الحزب.

ودعا كذلك إلى نشر الإعلان الخاص بتنظيم الاحتفالية في الإصدار الورقي للحزب، جريدة "الوفد"، والموقع الإلكتروني "بوابة الوفد"، و"إلا كان عدم النشر معناه منعكم للاحتفالية وإغلاق بيت الشعب في وجه الشعب".