  • الثلاثاء 02 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر06:23 م
بحث متقدم
أرشيفية

مبادرة لـ«إخوان» و«سلفيين» داخل السجون.. (التفاصيل الكاملة)

قمع المشاركين في مسيرات العودة على حدود قطاع غزة

استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته على حدود غزة

الريسوني

«علماء المسلمين»: تهديد«الأقصى» هو تهديد لقلب السعودية

الملك سلمان

8 قرارات لمجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان

أنطونيو غوتيريش

أمين عام الأمم المتحدة: الإسلام يتعرض لهجمة شرسة

الأرض

ناسا تحذر: ممارسات تحول كوكب الأرض لـ"حطام"

صدام حسين

وثائق مُسربة تكشف صرف الحكومة العراقية الملايين لرجال صدام

صلاح حسب الله المتحدث باسم البرلمان

متحدث البرلمان: «السيسي منحة الله للشعب»

الاتحاد الالمانى

«ساعة» هدية تطيح برئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم

الطقس

«الأرصاد» تعلن موعد تخفيف الملابس

فرصة لـ«صلاح».. قطار «أجويرو» يتوقف بسبب الإصابة

الرياضة

اجويرو
اجويرو

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

تسمم ثلاث طالبات بالمنوفية بسبب الإندومي

#

بالفيديو.. غضب عارم بسبب تصريحات محمد صلاح

#

برلماني يصدر بيانًا ناريًا ضد الحكومة بسبب قطار محطة مصر

#

شاهد.. تكسير فندق بسبب وجبة لحوم أبقار

مانشستر سيتي

المصريون

ليفربول

صلاح

أجويرو

أعلن الجهاز الفني لفريق مانشستر سيتى الإنجليزي بقيادة الإسباني بيب جوارديولا، غياب الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، مهاجم الفريق بسبب الإصابة.

وكان أجويرو خرج في الدقيقة 57 من مباراة فريقه السابقة أمام فولهام بالدوري الإنجليزي الممتاز.

ويلتقي مانشستر سيتي بنظيره كارديف سيتي غدا الأربعاء في مباراة مؤجلة بالبريميرليج.

وقال جوارديولا في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة: "أجويرو لم يتدرب في أخر يومين، لن يتمكن من المشاركة في مباراة الغد".

وأضاف: "ربما يشارك في مباراة السبت المقبل، سنرى ما هو الوضع في الأيام القادمة".

وستوقف إصابة أجويرو انطلاقته في صراع الهدافين مع ملاحقيه، حيث يتصدر الأرجنتيني قائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 19 هدفاً بقارق هدفين عن النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول صاحب اليفربول
لـ17 هدفاً.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الخلافة.. والإفاقة من الغيبوبة!

محمود سلطان

اصطياد شيرين

فراج إسماعيل

شكراً.. ولكن

حسام فتحي

دلالات اعتراف ترامب بسيادة إسرائيلية على الجولان

د. عبد الآخر حماد

جاســـــــيندا

د. هشام الحمامي

صحيح البخاري والحضارة الإسلامية

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» مبادرة لـ«إخوان» و«سلفيين» داخل السجون.. (التفاصيل الكاملة)
» لبنان يبدأ حفر أول بئر استكشافية للنفط نهاية 2019
» مصرع نجل رئيس المخابرات البريطانية
» 100 مليون ريال من "بن سلمان" لحديثي الزواج
» العثور على جثة محامٍ مشنوقًا داخل شقته
» الحكم في فرض حراسة على "الأطباء" بسبب "الفيزيتا"
» فرصة لـ«صلاح».. قطار «أجويرو» يتوقف بسبب الإصابة
» البرلمان البريطاني يجهز مشروع قانون جديد حول "بريكست"
» وفد سعودي كبير يزور العراق الأربعاء
» «تراوري»: بيراميدز بطل الدوري هذا الموسم.. و«النقاز» الأفضل

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • عشاء

    07:49 م

  • فجر

    04:23

  • شروق

    05:48

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:19

  • عشاء

    19:49

من الى
تعبيرية
أرشيفية - تسول
صورة أرشيفية للمزارعين
تعدد الزوجات
شعار جماعة الإخوان