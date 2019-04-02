» فرصة لـ«صلاح».. قطار «أجويرو» يتوقف بسبب الإصابة

02 أبريل 2019 - 05:07 م

أعلن الجهاز الفني لفريق مانشستر سيتى الإنجليزي بقيادة الإسباني بيب جوارديولا، غياب الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، مهاجم الفريق بسبب الإصابة.

وكان أجويرو خرج في الدقيقة 57 من مباراة فريقه السابقة أمام فولهام بالدوري الإنجليزي الممتاز.

ويلتقي مانشستر سيتي بنظيره كارديف سيتي غدا الأربعاء في مباراة مؤجلة بالبريميرليج.

وقال جوارديولا في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة: "أجويرو لم يتدرب في أخر يومين، لن يتمكن من المشاركة في مباراة الغد".

وأضاف: "ربما يشارك في مباراة السبت المقبل، سنرى ما هو الوضع في الأيام القادمة".

وستوقف إصابة أجويرو انطلاقته في صراع الهدافين مع ملاحقيه، حيث يتصدر الأرجنتيني قائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 19 هدفاً بقارق هدفين عن النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول صاحب اليفربول

لـ17 هدفاً.