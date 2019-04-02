سائق يعتدي جنسيا على طفل سوري

ضبطت الأجهزة الأمنية في الجيزة، سائقا في مدينة 6 أكتوبر بتهمة الاعتداء جنسيا على طفل "سوري الجنسية" ، إذ أوضحت التحريات التي جرت تحت إشراف اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة للمباحث، أنّ المتهم استدرج الطفل بحجة شراء "حلوي"، واعتدى عليه جنسيا في قطعة أرض فضاء.

وأضافت التحريات، أنّ السائق المشتبه فيه ويدعى "محمود" (44 عاما) سائق، ومقيم في أكتوبر، وأنّ الضحية يدعى "يزن" (11 عاما)، وألقي القبض على المتهم، واعترف بارتكابه للواقعة وتم التحفظ عليه، وأُحيل المتهم إلى النيابة التي باشرت التحقيق.

وأوضحت تحريات المباحث وتحقيقات النيابة العامة، أنّ الواقعة بدأت بورود بلاغ من "محمد" (37 عاما) سوري الجنسية ومقيم في مدينة 6 أكتوبر، لقسم شرطة أكتوبر ثان، اتهم فيه سائق بهتك عرض ابنه والاعتداء عليه جنسيا، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث وتحر تحت قيادة العميد عاصم أبوالخير رئيس المباحث الجنائية لقطاع أكتوبر، والعقيد فوزي عامر مفتش مباحث الواحات، والمقدم محمد داود رئيس مباحث أكتوبر ثان، لكشف ملابسات الواقعة، والتأكد من صحة الاتهام.

وفحصت القوات تحركات السائق المشتبه فيه، وتبيّن أنّه التقى الطفل قرب مسكنه، واستدرجه إلى قطعة أرض فضاء، واعتدى جنسيا على الطفل الضحية، وتم استئذان النيابة العامة، وانطلقت قوة من المباحث، وألقت القبض على المتهم، وأُحيل إلى النيابة التي باشرت التحقيق، وقررت حبس المتهم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت النيابة تحريات المباحث بشأن الواقعة ولا تزال التحقيقات مستمرة.