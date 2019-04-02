  • الثلاثاء 02 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر06:53 م
بحث متقدم
الاتحاد السكندرى والاهلى

بث مباشر.. مباراة الأهلي و الاتحاد السكندرى

أرشيفية

مبادرة لـ«إخوان» و«سلفيين» داخل السجون.. (التفاصيل الكاملة)

قمع المشاركين في مسيرات العودة على حدود قطاع غزة

استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته على حدود غزة

الريسوني

«علماء المسلمين»: تهديد«الأقصى» هو تهديد لقلب السعودية

الملك سلمان

8 قرارات لمجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان

أنطونيو غوتيريش

أمين عام الأمم المتحدة: الإسلام يتعرض لهجمة شرسة

الأرض

ناسا تحذر: ممارسات تحول كوكب الأرض لـ"حطام"

صدام حسين

وثائق مُسربة تكشف صرف الحكومة العراقية الملايين لرجال صدام

صلاح حسب الله المتحدث باسم البرلمان

متحدث البرلمان: «السيسي منحة الله للشعب»

الاتحاد الالمانى

«ساعة» هدية تطيح برئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم

البرلمان البريطاني يجهز مشروع قانون جديد حول "بريكست"

عرب وعالم

البرلمان البريطاني يجيز شن غارات على تنظيم "داعش"
البرلمان البريطاني

خالد الشرقاوى ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

بهذه الطرق سيتم تحديد الشائعة ومروجيها

#

السجن 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمروجي الشائعات

#

"بوتين" يفرض رقابة على الإنترنت في روسيا

#

تفاصيل "الفيس بوك" المصرى المنتظر عرضه فى البرلمان

يستعد البرلمان البريطاني، لمناقشة مشروع قانون سيتقدم به حزب العمال المعارض، بهدف منع خروج البلاد من التكتل الأوروبي دون اتفاق.

وفي تغريدة لها على حسابها في موقع "تويتر"، الثلاثاء، قالت النائبة عن حزب العمال، إيفيت كوبر، إن مشروع القانون، في حال إقراره، سيلزم حكومة تيريزا ماي، طلب مهلة إضافية من الاتحاد الأوروبي للحيلولة دون خروج البلاد من الاتحاد دون اتفاق.

بدوره، أكد رئيس مجلس العموم (الغرفة الأولى للبرلمان)، جون بيركو، في بيان، على عدم وجود أي عائق أمام المجلس لإقرار مشروع القانون المذكور في يوم واحد.

والإثنين، فشل البرلمان، في الاتفاق على مقترح لإتمام عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، في إطار محاولات إيجاد بديل لخطة رئيسة الوزراء تيريزا ماي.

وصوت أعضاء البرلمان، على 4 مقترحات وهي"البقاء ضمن اتحاد جمركي مع الدول الأوروبية، والبقاء ضمن سوق موحدة بعد مغادرة الاتحاد على غرار دولة النرويج".

أما المقترحين الآخرين فهما "بقاء كافة ربوع بريطانيا في اتحاد جمركي دائم مع الاتحاد الأوروبي، أو إلغاء العمل بالمادة 50 الخاصة بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي".

ومؤخرًا، وقّع أكثر من 6 ملايين شخص، على العريضة الإلكترونية التي تطالب بإلغاء "بريكست"، ونُشرت على موقع البرلمان، منذ نهاية فبراير الماضي.

يأتي ذلك عقب رفض البرلمان، للمرة الثالثة، الجمعة الماضية، خطة "بريكست" المقدمة من ماي؛ ما يفتح الطريق أمام تأجيل العملية إلى 12 أبريل الجاري.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الخلافة.. والإفاقة من الغيبوبة!

محمود سلطان

اصطياد شيرين

فراج إسماعيل

شكراً.. ولكن

حسام فتحي

دلالات اعتراف ترامب بسيادة إسرائيلية على الجولان

د. عبد الآخر حماد

جاســـــــيندا

د. هشام الحمامي

صحيح البخاري والحضارة الإسلامية

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» «جروس» يعلن قائمة الزمالك لمواجهة سموحة
» رسالة عاجلة من روحانى لأردوغان
» «أزارو» يقود هجوم الأهلي أمام الاتحاد
» مشروع قانون يشدد القيود على حيازة الأسلحة بنيوزيلندا
» "الأرصاد": انتظروا بشرى سعيدة غدا
» هنية: الأسرى على سلم أولويات مباحثات التهدئة
» فرصة لـ«صلاح».. قطار «أجويرو» يتوقف بسبب الإصابة
» لبنان يبدأ حفر أول بئر استكشافية للنفط نهاية 2019
» «ساعة» هدية تطيح برئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم
» أمريكا تبيع صواريخ ثاد للسعودية مقابل 1.5 مليار دولار
» مصرع نجل رئيس المخابرات البريطانية

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • عشاء

    07:49 م

  • فجر

    04:23

  • شروق

    05:48

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:19

  • عشاء

    19:49

من الى
تعبيرية
أرشيفية - تسول
صورة أرشيفية للمزارعين
تعدد الزوجات
شعار جماعة الإخوان