البرلمان البريطاني يجهز مشروع قانون جديد حول "بريكست"

02 أبريل 2019 - 05:03 م

يستعد البرلمان البريطاني، لمناقشة مشروع قانون سيتقدم به حزب العمال المعارض، بهدف منع خروج البلاد من التكتل الأوروبي دون اتفاق.

وفي تغريدة لها على حسابها في موقع "تويتر"، الثلاثاء، قالت النائبة عن حزب العمال، إيفيت كوبر، إن مشروع القانون، في حال إقراره، سيلزم حكومة تيريزا ماي، طلب مهلة إضافية من الاتحاد الأوروبي للحيلولة دون خروج البلاد من الاتحاد دون اتفاق.

بدوره، أكد رئيس مجلس العموم (الغرفة الأولى للبرلمان)، جون بيركو، في بيان، على عدم وجود أي عائق أمام المجلس لإقرار مشروع القانون المذكور في يوم واحد.

والإثنين، فشل البرلمان، في الاتفاق على مقترح لإتمام عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، في إطار محاولات إيجاد بديل لخطة رئيسة الوزراء تيريزا ماي.

وصوت أعضاء البرلمان، على 4 مقترحات وهي"البقاء ضمن اتحاد جمركي مع الدول الأوروبية، والبقاء ضمن سوق موحدة بعد مغادرة الاتحاد على غرار دولة النرويج".

أما المقترحين الآخرين فهما "بقاء كافة ربوع بريطانيا في اتحاد جمركي دائم مع الاتحاد الأوروبي، أو إلغاء العمل بالمادة 50 الخاصة بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي".

ومؤخرًا، وقّع أكثر من 6 ملايين شخص، على العريضة الإلكترونية التي تطالب بإلغاء "بريكست"، ونُشرت على موقع البرلمان، منذ نهاية فبراير الماضي.

يأتي ذلك عقب رفض البرلمان، للمرة الثالثة، الجمعة الماضية، خطة "بريكست" المقدمة من ماي؛ ما يفتح الطريق أمام تأجيل العملية إلى 12 أبريل الجاري.