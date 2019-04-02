وثائق مُسربة تكشف صرف الحكومة العراقية الملايين لرجال صدام

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كشفت تقارير صحفية عراقية عن تفاصيل خطيرة تكشف للمرة الأولى، حول منح الحكومة العراقية المتعاقبة الملايين شهريا لشخصيات عسكرية قريبة الصلة من الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين.

ونشرت وكالة "موازين نيوز" العراقية تقريرا، أوضحت فيه أنها تمتلك وثائق جديدة مسربة تكشف عن تقاضي شخصيات عسكرية قريبة الصلة بصدام حسين، رواتب تعاقدية استمرت مع تعاقد الحكومات على بغداد منذ عام 2003.

وقالت الوكالة إن الوثائق التي حصلت عليها تشير إلى أن أرشد ياسين رشيد نجم الناصري، أحد أشهر حراس صدام حسين، والمتزوج من أخت صدام حسين غير الشقيقة، يتقاضى حتى الآن راتبا تقاعديا ضخما من الحكومة العراقية.

وأشارت الوكالة العراقية إلى أن زوج أخت صدام حسين يتقاضى راتبا تقاعديا تصل قيمته الإجمالية مليوني و235 ألف دينار عراقي شهريا.

وتظهر الوثائق التي نشرتها "موازين نيوز" أن رشيد الذي أحيل للتقاعد تحت رتبة لواء، يتسلم راتبه التعاقدي عبر وكيلة تدعى، غالية عليوي نزال، من هيئة التعاقد الوطنية التابعة لوزارة المالية بصفته متقاعد عسكري.

ويسكن زوج أخت صدام حسين حاليا في مدينة تكريت، مسقط رأس صدام حسين، ويبلغ من العمر حاليا 71 عاما، كما أنه أحيل للتقاعد عام 2005.

 




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