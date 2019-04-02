«تراوري»: بيراميدز بطل الدوري هذا الموسم.. و«النقاز» الأفضل

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المصريون

الزمالك

النقاز

بيراميدز

تراوري

أكد الإيفواري إيريك تراوري، لاعب وسط فريق بيراميدز، أن فريقه سيفوز ببطولة الدوري هذا الموسم، كونه يضم عددًا كبيرًا من اللاعبين المميزين، خاصة البرازيلي كينو.

وسجل تراوري هدفي فوز بيراميدز، على بتروجيت في المباراة التي اقيمت على ملعب الجيش بالسويس مساء أمس الاثنين، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرون من منافسات الدوري المصري الممتاز.

وقال تراوري في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء أن تركي آل الشيخ رئيس النادي تحدث معه خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة، وحثه على التركيز خلال الفترة المقبلة كونه احد اللاعبين المميزين بالفريق، الأمر الذي منحه قدرا كبيرا من الثقة في قدراته، ورفع من حالة التركيز لديه على حد وصفه.

وعن الأفضل في الدوري قال اللاعب الإيفواري، أن الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني لبيراميدز، هو أفضل مدرب بالدوري، والتونسي حمدي النقاز لاعب الزمالك هو اصعب لاعب واجهه حتى الأن.

وأكد أن أحمد على لاعب المقاولون العرب هو أفضل مهاجم في بطولة الدوري، مشيرًا إلى ان فريق وادي دجلة هو الأكثر متعة بين أندية الدوري هذا الموسم.

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