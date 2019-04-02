متحدث البرلمان: «السيسي منحة الله للشعب»

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الشعب

الدستور

السيسي

المتحدث باسم البرلمان

منحة اللله

قال الدكتور صلاح حسب الله، رئيس حزب الحرية المصري، المتحدث باسم مجلس النواب، إن "حزبنا لا يغازل الشباب، ولكن هو قائم على التواصل السياسي بين الخبرات وجيل الوسط والشباب، ولم يكتف بقياداته على المستوى المركزي، ولكن أصحاب النجاح الحقيقي هم قيادات الحزب في المحافظات".

وأضاف "حسب الله"، خلال كلمته بمؤتمر الحزب لإطلاق حملة " خليك مسؤول.. شارك في الدستور"،  "حملة دعمنا التعديلات الدستورية لن تنجح إلا بمجهود قيادات الحزب في المحافظات، والمواطنين من خلال عملنا على الأرض أصبحوا يقدمون على الحزب، ونسعى لنكون رقم في الحياة السياسية التي ليست حكرا على حزب بعينه".

وتابع رئيس حزب الحرية المصري، "التعامل الحزبي والسياسي مع الجماهير هو النزول لهم والتفاعل معهم ومع مطالبهم ومشاكلهم، وهذا ما يفعله حزب الحرية، ولدينا الرغبة والارادة في تحقيق أهدافنا، وأعتقد أن رصيد الحزب يزيد بالتفاعل مع المواطنين"، مؤكدا أن الحملة بشأن التعديلات ستنطلق من الغد من محافظة الجيزة.

وأكد "حسب الله" أن "الحزب في الحملة لن يعتمد على المؤتمرات ولا المطبوعات ولكن سنعتمد على الذهاب للناس إلى منازلهم وفي الشارع لشرح التعديلات الدستورية، وتعريفهم بأن هذه التعديلات لمصر وليست للرئيس".

وأكمل "حسب الله": "ما وعد به الرئيس السيسي أوفى به، وخرج علينا مؤخرا بزيادة الأجور والمعاشات؛ ما يؤكد انحيازه للشعب المصري والدولة المصرية، فهو منحة الله إلى شعب مصر".


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