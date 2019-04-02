صينيون يكتشفون إمكانية جديدة لعلاج التوحد

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أحمد سالم - متابعات

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الصين

علاج

مرض التوحد

الفاكهة

توصل علماء صينيون إلى أن غياب بروتين معين في ذبابة الفاكهة سوداء البطن يتسبب في حدوث النبيت الجرثومي المعوي، ويجعلها تظهر أعراضا مشابهة لأعراض التوحد عند الإنسان؛ ما من شأنه المساعدة في توفير علاج للتوحد.

وقال الأستاذ بجامعة "نانجينغ الطبية" الصينية "ليو شينغ يين"- في تصريحات اليوم /الثلاثاء/- إن الاكتشاف من الممكن أن يؤدي إلى مسار نظري جديد لعلاج التوحد قائم على عمليات الهضم والمناعة، موضحا أن "جميع الأعراض التي تظهر على الذباب مشابهة لاضطرابات التوحد عند البشر".

وأضاف شينغ أن البحث- الذي توصل إليه الفريق الصيني وتم نشر نتائجه في الإصدار الأحدث من مجلة " سيل هوست آند ميكروب" الدولية المتخصصة في مجال الميكروبيولوجي- اكتشف أن استخدام المضادات الحيوية، أو تناول بكتيريا النباتات الملبنة من الممكن أن يحسن السلوك الاجتماعي، والعمر الافتراضي لبعض ذباب الفاكهة الذي يعاني من نقص بروتين.

وتابع شينغ أن "الدراسات السابقة بشأن التوحد دائما ما ركزت على الجينات، ولكن التطلعات حاليا تسير نحو فتح طريق جديدة لعلاج التوحد البشري عن طريق الهضم ونظام المناعة".


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