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"الدفاع الروسية" تكشف تفاصيل انفجار أكاديمية موجايسك

عرب وعالم

أكاديمية موجايسك
أكاديمية موجايسك

وكالات

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كشفت وزارة الدفاع الروسية، تفاصيل الانفجار الذي وقع اليوم الثلاثاء في أكاديمية موجايسك العسكرية-الفضائية في مدينة سان بطرسبرغ، والتى بينت أنه وقع نتيجة انفجار "جسم مجهول"، ما أدى إلى إصابة 3 أشخاص.

وجاء في بيان وزارة الدفاع: "في حوالي الساعة 13:30 انفجر "جسم مجهول" في أحد المكاتب الإدارية بمبنى أكاديمية موجايسك العسكرية-الفضائية في سان بطرسبرغ".

وأشار البيان إلى إصابة ثلاثة أشخاص، وقد تلقوا الرعاية الطبية اللازمة.

ويعمل في إدارة الأكاديمية حالياً، ضباط إنفاذ القانون، حيث يجري في موقع الحادث التحقيق في ملابساته.

وكان مصدر قد صرح لوكالة "سبوتنيك"، في وقت سابق، بأن 4 أشخاص أصيبوا في حادث انفجار لغم في أحد الأقسام الواقعة بالطابق الثاني لمبنى أكاديمية موجايسكي.

والجدير بالذكر أن أكاديمية موجايسكي العسكرية — الفضائية، هي إحدى أكبر الجامعات العسكرية في روسيا، التي يتخرج منها ضباط القوات الجوية الفضائية وأنواع وفروع أخرى للقوات المسلحة الروسية، وكذلك ضباط الهيئات التنفيذية الفدرالية.


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