  • الثلاثاء 02 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر06:54 م
بحث متقدم
الاتحاد السكندرى والاهلى

بث مباشر.. مباراة الأهلي و الاتحاد السكندرى

أرشيفية

مبادرة لـ«إخوان» و«سلفيين» داخل السجون.. (التفاصيل الكاملة)

قمع المشاركين في مسيرات العودة على حدود قطاع غزة

استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته على حدود غزة

الريسوني

«علماء المسلمين»: تهديد«الأقصى» هو تهديد لقلب السعودية

الملك سلمان

8 قرارات لمجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان

أنطونيو غوتيريش

أمين عام الأمم المتحدة: الإسلام يتعرض لهجمة شرسة

الأرض

ناسا تحذر: ممارسات تحول كوكب الأرض لـ"حطام"

صدام حسين

وثائق مُسربة تكشف صرف الحكومة العراقية الملايين لرجال صدام

صلاح حسب الله المتحدث باسم البرلمان

متحدث البرلمان: «السيسي منحة الله للشعب»

الاتحاد الالمانى

«ساعة» هدية تطيح برئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم

وفد سعودي كبير يزور العراق الأربعاء

عرب وعالم

الملك سلمان
الملك سلمان

خالد الشرقاوى ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

وفد مصري يصل غزة لبحث «التهدئة»

#

الوفد الأمني المصري يغادر غزة

#

إحباط مخطط لاستهداف أغنى مدن العراق

#

وزير سعودى يلتقى رئيس "الحشد الشعبى"

العراق

السعودية

وفد

أعلنت السعودية، الثلاثاء، قيام وفد سعودي كبير بزيارة للعراق، الأربعاء، للمشاركة في أعمال الدورة الثانية لمجلس التنسيق السعودي العراقي.

ووفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، يترأس وفد المملكة وزير التجارة والاستثمار ماجد بن عبدالله القصبي.

ويضم الوفد وزراء الثقافة والبيئة والطاقة والصناعة والتعليم وشؤون الخليج العربي، بجانب ممثلين عن هيئات ومؤسسات ممثلة للداخلية والخارجية والمالية والإعلام والاستثمار والتعليم ومؤسسة النقد العربي السعودي والاستخبارات والصندوق السعودي للتنمية ورئاسة أمن الدولة.

كما يضم ممثلين عن مركز الملك سلمان للإغاثة، ووفدًا رفيع المستوى من كبرى الشركات السعودية.

ويلتقي الوفد على هامش الاجتماع في العراق بالرئيس، برهم صالح، ورئيس مجلس الوزراء، عادل عبد المهدي، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.

ويهدف مجلس التنسيق السعودي العراقي إلى الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات إلى آفاق جديدة، وتنسيق الجهود الثنائية بما يخدم مصالح البلدين ويضمن حماية المصالح المشتركة، وتنمية الشراكة الاستراتيجية بينهما.

وكانت العلاقات بين البلدين انقطعت تماما في أعقاب غزو نظام الرئيس الراحل صدام حسين للكويت مطلع تسعينيات القرن الماضي.

واستؤنفت العلاقات في أعقاب إسقاط نظام صدام عام 2003، لكنها كانت "خجولة" جراء تحفظ السعودية على دور إيران المتصاعد في العراق، وذلك قبل أن تتحسن تدريجيًا في عهد رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي. -



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الخلافة.. والإفاقة من الغيبوبة!

محمود سلطان

اصطياد شيرين

فراج إسماعيل

شكراً.. ولكن

حسام فتحي

دلالات اعتراف ترامب بسيادة إسرائيلية على الجولان

د. عبد الآخر حماد

جاســـــــيندا

د. هشام الحمامي

صحيح البخاري والحضارة الإسلامية

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» «جروس» يعلن قائمة الزمالك لمواجهة سموحة
» رسالة عاجلة من روحانى لأردوغان
» «أزارو» يقود هجوم الأهلي أمام الاتحاد
» مشروع قانون يشدد القيود على حيازة الأسلحة بنيوزيلندا
» "الأرصاد": انتظروا بشرى سعيدة غدا
» هنية: الأسرى على سلم أولويات مباحثات التهدئة
» فرصة لـ«صلاح».. قطار «أجويرو» يتوقف بسبب الإصابة
» لبنان يبدأ حفر أول بئر استكشافية للنفط نهاية 2019
» «ساعة» هدية تطيح برئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم
» أمريكا تبيع صواريخ ثاد للسعودية مقابل 1.5 مليار دولار
» مصرع نجل رئيس المخابرات البريطانية

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • عشاء

    07:49 م

  • فجر

    04:23

  • شروق

    05:48

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:19

  • عشاء

    19:49

من الى
تعبيرية
أرشيفية - تسول
صورة أرشيفية للمزارعين
تعدد الزوجات
شعار جماعة الإخوان