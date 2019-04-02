وفد سعودي كبير يزور العراق الأربعاء

02 أبريل 2019 - 04:42 م

أعلنت السعودية، الثلاثاء، قيام وفد سعودي كبير بزيارة للعراق، الأربعاء، للمشاركة في أعمال الدورة الثانية لمجلس التنسيق السعودي العراقي.

ووفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، يترأس وفد المملكة وزير التجارة والاستثمار ماجد بن عبدالله القصبي.

ويضم الوفد وزراء الثقافة والبيئة والطاقة والصناعة والتعليم وشؤون الخليج العربي، بجانب ممثلين عن هيئات ومؤسسات ممثلة للداخلية والخارجية والمالية والإعلام والاستثمار والتعليم ومؤسسة النقد العربي السعودي والاستخبارات والصندوق السعودي للتنمية ورئاسة أمن الدولة.

كما يضم ممثلين عن مركز الملك سلمان للإغاثة، ووفدًا رفيع المستوى من كبرى الشركات السعودية.

ويلتقي الوفد على هامش الاجتماع في العراق بالرئيس، برهم صالح، ورئيس مجلس الوزراء، عادل عبد المهدي، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.

ويهدف مجلس التنسيق السعودي العراقي إلى الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات إلى آفاق جديدة، وتنسيق الجهود الثنائية بما يخدم مصالح البلدين ويضمن حماية المصالح المشتركة، وتنمية الشراكة الاستراتيجية بينهما.

وكانت العلاقات بين البلدين انقطعت تماما في أعقاب غزو نظام الرئيس الراحل صدام حسين للكويت مطلع تسعينيات القرن الماضي.

واستؤنفت العلاقات في أعقاب إسقاط نظام صدام عام 2003، لكنها كانت "خجولة" جراء تحفظ السعودية على دور إيران المتصاعد في العراق، وذلك قبل أن تتحسن تدريجيًا في عهد رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي. -



