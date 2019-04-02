  • الثلاثاء 02 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر04:39 م
بحث متقدم
أرشيفية

أمريكا تبيع صواريخ ثاد للسعودية مقابل 1.5 مليار دولار

الاتحاد الالمانى

«ساعة» هدية تطيح برئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم

الطقس

«الأرصاد» تعلن موعد تخفيف الملابس

بعد تصديق المفتى.. الإعدام لسائق ذبح فتاة بالغربية خوفا من الفضيحة

الإعدام لشرطي قتل قبطيًا ونجله أمام كنيسة بالمنيا

الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الجزائر

بوتفليقة يقيل قائد الجيش ويحيله للتحقيق

الفنانة رانيا يوسف

مصمم فستان رانيا يوسف العاري يفجر مفاجأة

وزيرة التضامن

بالأرقام.. فصل عدد صادم من الجهاز الإدارى لتعاطيهم المخدرات

الدكتور أحمد الطيب

"الطيب" يستقبل الأمين العام للأم المتحدة فى "الأزهر"

صلاح

صلاح غاضباً: "هذا الأمر لا يهمني"

ترخيص 5 آلاف "توك توك" ببني سويف

بهذه القرارات مصر تحد من انتشار ظاهرة "التوك توك"

نقل مباراة الإنتاج الحربي وطلائع الجيش

الرياضة

طلائع الجيش
طلائع الجيش

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

"البنا" حكما للقاء الإنتاج الحربي والنجوم

#

أسماء حكام مباراة الإنتاج والاتحاد السكندري

#

بتروجت يبحث عن الانتصار أمام «العجلات الحربية»

#

الأهلي يدافع عن "الشحات" بعد مستواه المتدني

المصريون

الإنتاج الحربى

طلائع الجيش

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عامر حسين، نقل مباراة الإنتاج الحربي وطلائع الجيش، إلى ملعب كلية الشرطة بالعباسية بدلًا من استاد السلام، ضمن منافسات الأسبوع الـ28 للدوري العام.

كما قررت اللجنة تعديل موعد المباراة لتقام في الساعة الثالثة عصرا بدلا من الثامنة مساء يوم السبت المقبل 6 أبريل الجاري.

جدير بالذكر أن ملعب السلام تم إغلاقه أمام مباريات الدوري، حيث يخضع لبعض الإصلاحات وتطوير جميع مرافقه، استعدادا لاستقبال مباريات بطولة الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر في يونيو المقبل.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الخلافة.. والإفاقة من الغيبوبة!

محمود سلطان

اصطياد شيرين

فراج إسماعيل

شكراً.. ولكن

حسام فتحي

دلالات اعتراف ترامب بسيادة إسرائيلية على الجولان

د. عبد الآخر حماد

جاســـــــيندا

د. هشام الحمامي

صحيح البخاري والحضارة الإسلامية

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» نقل مباراة الإنتاج الحربي وطلائع الجيش
» «البورصة» تربح 8.2 مليار جنيه
» خبير عالمى فى جراحة العمود الفقرى بمستشفى دمياط العسكرى
» مقتل طالبة جامعية أمريكية ركبت سيارة أوبر بالخطأ
» "الأرصاد": انتظروا بشرى سعيدة غدا
» انتحار سيدة شنقًا بعد رفض زوجها الإنجاب
» "الإفتاء" توضح حكم الإهمال فى الشريعة الإسلامية
» "جريشة" حكمًا لمباراة الأهلي والاتحاد
» رأيت أنني أشتري خبزا
» "نبيل الحلفاوي" يرد على سؤال متابع حول "مسرح مصر"
» "الأوقاف" تحتفل بذكرى الإسراء والمعراج بـ"الحسين"

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • مغرب

    06:19 م

  • فجر

    04:23

  • شروق

    05:48

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:19

  • عشاء

    19:49

من الى
تعبيرية
أرشيفية - تسول
صورة أرشيفية للمزارعين
تعدد الزوجات
شعار جماعة الإخوان