02 أبريل 2019 - 04:32 م

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عامر حسين، نقل مباراة الإنتاج الحربي وطلائع الجيش، إلى ملعب كلية الشرطة بالعباسية بدلًا من استاد السلام، ضمن منافسات الأسبوع الـ28 للدوري العام.

كما قررت اللجنة تعديل موعد المباراة لتقام في الساعة الثالثة عصرا بدلا من الثامنة مساء يوم السبت المقبل 6 أبريل الجاري.

جدير بالذكر أن ملعب السلام تم إغلاقه أمام مباريات الدوري، حيث يخضع لبعض الإصلاحات وتطوير جميع مرافقه، استعدادا لاستقبال مباريات بطولة الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر في يونيو المقبل.